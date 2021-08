Ілон Маск хоче очолити Apple

Маск також звинуватив Apple в неконкурентній боротьбі за ринок

Засновник Tesla Ілон Маск пропонував генеральному директору Apple Тіму Куку поступитися йому своїм місцем. Про це повідомляє CNN.

Телеканал наводить уривки з нової книги журналіста The Wall Street Journal Тіма Хіггінса «Силова гра: Tesla, Ілон Маск і ставка століття» (Power Play: Tesla, Elon Musk and the Bet of the Century). У ній говориться, що п’ять років тому глава Apple запропонував Маску викупити у нього підприємство з виробництва автомобілів.

Після цього Маск подзвонив Куку і заявив, що готовий на угоду, тільки якщо сам очолить корпорацію. Кук у відповідь вилаявся і кинув слухавку. Офіційно обидва учасники заперечують факт розмови.

27 липня Ілон Маск піддав критиці Apple в ході телефонної конференції, присвяченої квартальним доходам його компанії. Він заявив, що Apple використовує у своїх батареях більше кобальту, ніж Tesla, припустивши, що вони майже повністю складаються з нього, тоді як в акумуляторах його компанії міститься лише близько двох відсотків цього елемента.

Раніше мільярдер також звинуватив Apple в неконкурентній боротьбі за ринок. У розмові з пресою, присвяченій квартальному звіту Tesla, Маска попросили прокоментувати відкриття мережі заправок Supercharger для сторонніх автомобілів. Підприємець зазначив, що метою компанії є підтримка стійкої енергетики.

«Це не для того, щоб створити огороджений сад і використовувати його для побиття конкурентів, як це роблять деякі компанії», – зауважив Маск і згадав назву Apple.

На думку журналістів, таким чином Ілон Маск розкритикував компанію Тіма Кука і її магазин додатків. Ймовірно, приводом для цього став той факт, що на пристрої Apple можна завантажувати тільки додатки з офіційного магазину App Store.

Нагадаємо, космічний туризм виявився шкідливим для планети.