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    Ілон Маск хоче очолити Apple

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    &laquo;Метою компанії є підтримка стійкої енергетики&raquo; &ndash; Маск - Ілон Маск хоче очолити Apple

    «Метою компанії є підтримка стійкої енергетики» – Маск

    Фото з відкритих джерел

    Маск також звинуватив Apple в неконкурентній боротьбі за ринок

    Засновник Tesla Ілон Маск пропонував генеральному директору Apple Тіму Куку поступитися йому своїм місцем. Про це повідомляє CNN.

    Телеканал наводить уривки з нової книги журналіста The Wall Street Journal Тіма Хіггінса «Силова гра: Tesla, Ілон Маск і ставка століття» (Power Play: Tesla, Elon Musk and the Bet of the Century). У ній говориться, що п’ять років тому глава Apple запропонував Маску викупити у нього підприємство з виробництва автомобілів.

    Після цього Маск подзвонив Куку і заявив, що готовий на угоду, тільки якщо сам очолить корпорацію. Кук у відповідь вилаявся і кинув слухавку. Офіційно обидва учасники заперечують факт розмови.

    27 липня Ілон Маск піддав критиці Apple в ході телефонної конференції, присвяченої квартальним доходам його компанії. Він заявив, що Apple використовує у своїх батареях більше кобальту, ніж Tesla, припустивши, що вони майже повністю складаються з нього, тоді як в акумуляторах його компанії міститься лише близько двох відсотків цього елемента.

    Раніше мільярдер також звинуватив Apple в неконкурентній боротьбі за ринок. У розмові з пресою, присвяченій квартальному звіту Tesla, Маска попросили прокоментувати відкриття мережі заправок Supercharger для сторонніх автомобілів. Підприємець зазначив, що метою компанії є підтримка стійкої енергетики.

    «Це не для того, щоб створити огороджений сад і використовувати його для побиття конкурентів, як це роблять деякі компанії», – зауважив Маск і згадав назву Apple.

    На думку журналістів, таким чином Ілон Маск розкритикував компанію Тіма Кука і її магазин додатків. Ймовірно, приводом для цього став той факт, що на пристрої Apple можна завантажувати тільки додатки з офіційного магазину App Store.

    Нагадаємо, космічний туризм виявився шкідливим для планети.

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    Теги: ринок Tesla Ілон Маск Apple
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    Ілон Маск хоче очолити Apple