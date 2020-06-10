Маски можуть уберегти від другої хвилі Covid-19, — дослідження



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Медичні маски не дають поширюватися коронавірусу

Якщо люди носять маски до появи симптомів захворювання, то це вдвічі зменшує рівень зараження інших

Масове носіння масок допоможе знизити рівень передачі коронавірусу до контрольованих рівнів та запобігти другій хвилі епідемії.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на дослідження науковців із Кембриджського університету та Університету Гринвіча.

Дослідження передбачає, що навіть маски, виготовлені в домашніх умовах, можуть значно знизити швидкість передачі вірусу, якщо достатня кількість людей носитиме їх у громадських місцях.

Згідно з дослідженням, якщо люди носять маски до появи симптомів захворювання, то це вдвічі зменшує рівень зараження інших.

Науковці вважають, що масове використання масок та соціальне дистанціонування може стати «прийнятним способом боротьби з пандемією і відновлення економічної активності» до розробки вакцини проти коронавірусу.

Проте в експертів, які не брали участі в дослідженні, розділилися думки щодо ефективності масок. Експерт з моделювання інфекційних захворювань Бристольського університету Брукс Поллок сказав, що ефективність масок може бути набагато меншою за прогнозовану. Натомість професорка Оксфордського університету Тріш Грінхал зазначила, що отримані результати були обнадійливими, і заявила, що маски «будуть ефективним захистом для населення».

Раніше ВООЗ оновила рекомендації щодо носіння масок.

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