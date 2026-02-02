Киянин влаштував побачення з салютом для нової знайомої: яке покарання йому загрожує

Правоохоронці виявили публікацію про запуск салюту під час моніторингу соціальних мереж у минулу суботу

У Святошинському районі столиці правоохоронці затримали 47-річного киянина, який влаштував запуск салюту. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу столичної поліції.

Повідомляється, що у минулу суботу під час моніторингу соціальних мереж правоохоронці виявили публікацію, на якій невідома особа здійснила запуск салюту на території Святошинського району. Прибувши на місце події під час перевірки території правоохоронці виявили та вилучили картонну коробку від залишків піротехнічного засобу.

Далі, повідомили у поліції, під час проведення першочергових слідчих дій оперативники було затримано 47-річного місцевого мешканця у порядку статті 298 Кримінального процесуального кодексу України.

«Порушник пояснив правоохоронцям, що зробив це для того щоб здивувати свою дівчину, з якою він нещодавно познайомився та у той вечір катався містом на автомобілі», – повідомили у поліції.

За даними фактом відділом дізнання Святошинського управління поліції відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.296 Кримінального кодексу України – хуліганство. Порушнику готується повідомлення про підозру, санкція статті передбачає до п’яти років позбавлення волі.

Нагадаємо, в Україні заборонено запуск феєрверків, проте українці продовжують їх використовувати під час війни. Судова практика від початку повномасштабного вторгнення налічує 63 вироки за піротехніку, понад половину з яких кваліфікують як кримінальні, а порушники отримують реальні терміни за ґратами. Варто зазначити, що рорушників карають не лише адміністративно – понад половину справ кваліфікують як кримінальні за статтею про хуліганство. Суд бачить у запуску салютів не просто порушення тиші, а зухвалу поведінку, що може спричинити паніку та загрозу для людей.