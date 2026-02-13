Українець віз до Польщі мухомори, але щось пішло не за планом
Польські прикордонники затримали українця за перевезення коробок з мухоморами
Польські прикордонники запобігли спробі ввезення великої партії сушених червоних мухоморів. Це відбувалося на пункті пропуску в Дорогуську. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на RMF 24.
Як повідомляється, співробітники Національної податкової адміністрації Польщі вилучили українця понад 34 кілограми сушених мухоморів. Сам вантаж призначався з України до Латвії.
Речниця голови Національної податкової служби Польщі Юстина Пасічинська повідомила, що під час ретельної перевірки було виявлено чотири коробки, в яких були сушені червоні мухомори. Це такі гриби, які, ймовірно, містить заборонені психоактивні сполуки.
Водія вантажівки, громадянина України, затримали. Проти нього вже розпочато досудове розслідування за фактом перевезення психоактивних речовин. Йому загрожує до п'яти років позбавлення волі.
Нагадаємо, поліція Києва повідомила про затримання наркоділків з товаром на 4 млн грн. Столичні правоохоронці затримали шістьох учасників міжрегіонального наркоугруповання та вилучили заборонених речовин на 4 млн грн.
За словами начальника Шевченківського управління поліції Ігоря Падюка, організатором наркобізнесу виявився 33-річний мешканець міста Кам’янське, Дніпропетровської області, який залучив до протиправної діяльності п’ятьох спільників, жителів Кам’янського та столиці.
