Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

Українець віз до Польщі мухомори, але щось пішло не за планом

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
google social img telegram social img facebook social img
Українець віз до Польщі мухомори, але щось пішло не за планом
Вантаж призначався з України до Латвії, а водієві загрожує до п'яти років позбавлення волі
фото: rmf24.pl

Польські прикордонники затримали українця за перевезення коробок з мухоморами

Польські прикордонники запобігли спробі ввезення великої партії сушених червоних мухоморів. Це відбувалося на пункті пропуску в Дорогуську. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на RMF 24.

Як повідомляється, співробітники Національної податкової адміністрації Польщі вилучили українця понад 34 кілограми сушених мухоморів. Сам вантаж призначався з України до Латвії. 

Речниця голови Національної податкової служби Польщі Юстина Пасічинська повідомила, що під час ретельної перевірки було виявлено чотири коробки, в яких були сушені червоні мухомори. Це такі гриби, які, ймовірно, містить заборонені психоактивні сполуки.

Контрабандні гриби виявились червоним мухомором
Контрабандні гриби виявились червоним мухомором
фото: rmf24.pl

Водія вантажівки, громадянина України, затримали. Проти нього вже розпочато досудове розслідування за фактом перевезення психоактивних речовин. Йому загрожує до п'яти років позбавлення волі.

Нагадаємо, поліція Києва повідомила про затримання наркоділків з товаром на 4 млн грн. Столичні правоохоронці затримали шістьох учасників міжрегіонального наркоугруповання та вилучили заборонених речовин на 4 млн грн.

За словами начальника Шевченківського управління поліції Ігоря Падюка, організатором наркобізнесу виявився 33-річний мешканець міста Кам’янське, Дніпропетровської області, який залучив до протиправної діяльності п’ятьох спільників, жителів Кам’янського та столиці. 

Читайте також:

Теги: гриби Польща прикордонники українці

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Правоохоронці затримали українця в аеропорту поблизу Жешува після прибуття з Іспанії
Польська поліція затримала українця, якого шукали спецслужби України: подробиці
11 лютого, 16:09
Польща знайшла новий важіль тиску на Україну
Польща знайшла новий важіль тиску на Україну
11 лютого, 14:11
«Польща забере Львів і перевірить на кордоні тату з Бандерою». Як Росія налаштовує українців проти поляків?
«Польща забере Львів і перевірить на кордоні тату з Бандерою». Як Росія налаштовує українців проти поляків?
6 лютого, 10:00
Підозрюваних у контрабанді з Білорусі чекає покарання до 12 років за ґратами
Польща затримала підозрюваних у контрабанді з повітряними кулями з Білорусії (фото)
5 лютого, 11:27
Трагедія в Польщі: 24-річному українцю висунуто звинувачення у вбивстві 14-річної дівчини
Трагедія в Польщі: 24-річному українцю висунуто звинувачення у вбивстві 14-річної дівчини
31 сiчня, 09:57
Євген Шибалов прямував на конфренцію у Гарварді, коли його зупинили на кордоні
Колишній військовополонений не зміг виїхати за кордон: деталі інциденту
28 сiчня, 22:32
Катерина Куліковська з Дніпра вже восьмий рік живе на Алясці
Українка розповіла про життя в одному з найхолодніших міст світу
25 сiчня, 20:15
Київський природничо-науковий ліцей № 145 опинився у центрв скандалу через використання творчості Пушкіна
Урок української літератури з Пушкіним: у ліцеї спалахнув скандал між учнем та педагогом
22 сiчня, 10:24
Навроцький вкотре розкритикував політику Європейського союзу
Навроцький назвав ЄС «згасаючою зіркою» та закликав до радикальних реформ
18 сiчня, 08:41

Кримінал

Українець віз до Польщі мухомори, але щось пішло не за планом
Українець віз до Польщі мухомори, але щось пішло не за планом
Ексзаступника керівника Банкової Шурму та його брата оголошено в розшук
Ексзаступника керівника Банкової Шурму та його брата оголошено в розшук
Поліція ідентифікувала ката, який вбив беззбройного українського воїна
Поліція ідентифікувала ката, який вбив беззбройного українського воїна
Справа білоруської шпіонки. Стало відомо, куди їй вдалось працевлаштуватись в Україні
Справа білоруської шпіонки. Стало відомо, куди їй вдалось працевлаштуватись в Україні
Подвійний агент з Луганщини, який воював проти сил АТО, намагався проникнути до СБУ 
Подвійний агент з Луганщини, який воював проти сил АТО, намагався проникнути до СБУ 
Львів’янка побила до смерті свого тримісячного сина: суд виніс їй вирок
Львів’янка побила до смерті свого тримісячного сина: суд виніс їй вирок

Новини

Енергетичний фронт: через ворожі обстріли в Україні знеструмлено шість областей
Сьогодні, 13:12
Вашингтон, Київ та Москва готують новий раунд діалогу: заява Кремля
Сьогодні, 12:27
Унікальне небесне шоу: коли українці спостерігатимуть парад із шести планет
Сьогодні, 09:41
Ворог засвітив на фронті нову версію «Солнцепьока»: у чому його небезпека (фото)
Сьогодні, 09:05
В Україні місцями дощитиме: прогноз погоди на 13 лютого
Сьогодні, 05:59
Реформа житлової політики: Зеленський підписав закон
Вчора, 21:43

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua