Українець віз до Польщі мухомори, але щось пішло не за планом

Вантаж призначався з України до Латвії, а водієві загрожує до п'яти років позбавлення волі

Польські прикордонники затримали українця за перевезення коробок з мухоморами

Польські прикордонники запобігли спробі ввезення великої партії сушених червоних мухоморів. Це відбувалося на пункті пропуску в Дорогуську. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на RMF 24.

Як повідомляється, співробітники Національної податкової адміністрації Польщі вилучили українця понад 34 кілограми сушених мухоморів. Сам вантаж призначався з України до Латвії.

Речниця голови Національної податкової служби Польщі Юстина Пасічинська повідомила, що під час ретельної перевірки було виявлено чотири коробки, в яких були сушені червоні мухомори. Це такі гриби, які, ймовірно, містить заборонені психоактивні сполуки.

Контрабандні гриби виявились червоним мухомором фото: rmf24.pl

Водія вантажівки, громадянина України, затримали. Проти нього вже розпочато досудове розслідування за фактом перевезення психоактивних речовин. Йому загрожує до п'яти років позбавлення волі.

