5 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Свята 5 лютого 2026 року: що відзначають християни, історичні події та які існують прикмети

5 лютого в Україні відзначають День Державної спеціальної служби транспорту. У світі відзначають Всесвітній день читання вголос. Віряни вшановують пам'ять святої мучениці Агафії.

«Главком» розповідає про свята, історію, традиції та прикмети 5 лютого 2026 року.

Зміст

Свята в Україні

День Державної спеціальної служби транспорту

Указом Президента України №14/2025 офіційно встановлено нове професійне свято – День Державної спеціальної служби транспорту, яке відзначатимуть щороку 5 лютого. Це рішення підкреслює важливість служби у підтримці функціонування транспортної інфраструктури, особливо в умовах війни.

Державна спеціальна служба транспорту ДССТ – це військове формування, що входить до структури Міністерства оборони України з 2017 року. Служба виконує ключові завдання щодо забезпечення безпеки на транспортних об’єктах. Зокрема, фахівці ДССТ займаються розмінуванням, встановленням фортифікаційних споруд, відновленням залізничних колій та мостів, які постраждали під час війни. Їхня діяльність є критично важливою для підтримки обороноздатності країни та забезпечення логістики військових перевезень.

Міжнародні та національні свята

Всесвітній день читання вголос

Припадає на першу середу лютого. Цей день присвячений популяризації читання, розвитку грамотності та заохоченню людей будь-якого віку читати книжки вголос. Ідея свята в тому, що читання – це не лише корисна навичка, а й спосіб об’єднання людей та передачі історій і знань.

Його започаткувала 2010 року організація LitWorld, яка займається підтримкою грамотності у всьому світі. Мета – зробити книги та читання доступними для кожного, незалежно від соціального статусу чи місця проживання.

Всесвітній день Нутелли

5 лютого кожного року світ відзначає Всесвітній День «Нутелли» (World Nutella Day). Свято започаткувала блогер Сара Россо на своїй сторінці у 2007 році, а інтернет-простір швидко підхопив цю ініціативу.

«Нутелла» – це назва шоколадно-горіхової пасти. Своє походження вона веде з Італії, а саме з міста Альба. Кондитер П’єтро Ферреро у 1946 році вирішив виробляти шоколадні батончики, але какао тоді було в дефіциті. З цієї причини, крім какао-масла, Ферреро додавав у свої смаколики лісові горіхи. Ці солодощі припали до смаку покупцям. До 1964 горіхова паста мала назву «Суперкрем», а потім син П’єтро – Мікеле – перейменував продукт.

Релігійні свята та їхня історія

День святої мучениці Агафії

5 лютого за новоюліанським календарем православна церква вшановує пам'ять святої мучениці Агафії. Вона народилася на Сицилії в багатій і знатній родині у III столітті. З юності Агафія присвятила себе Богу, але за часів правління імператора Декія була схоплена за свою віру.

Незважаючи на жорстокі катування та тиск місцевого правителя Квінтіана, Агафія не зреклася Христа. За переказами, після тортур їй у видінні з'явився апостол Петро і зцілив її рани. Свята мучениця прийняла смерть у в'язниці близько 251 року. Вона вважається покровителькою пожежників та захисницею від вогню, а також заступницею жінок.

Народні вірування та прикмети

За народними прикметами, цього дня стежать за погодою та поведінкою птахів:

Морозний день 5 лютого – провісник ранньої та теплої весни;

Сильний снігопад – літо буде врожайним та сприятливим для господарства;

Білки вилазять із дупел – скоро настане відлига;

Якщо цього дня немає снігу – літо може бути посушливим.

У народі Агафію називали «Коров'ячою смертю», бо вірили, що вона захищає худобу від мору, тому цього дня дбали про домашніх тварин особливо ретельно.

Історичні події

1585 рік – у Львові заснували Успенське ставропігійське братство;

1597 рік – за наказом Тойотомі Хідейосі в Нагасакі розіп'яли 26 ранніх японських християн;

1818 рік – після смерті Карла XIII королем Швеції та Норвегії стає Карл XIV Юган, відомий раніше як маршал Франції Жан Батіст Бернадот;

1861 рік – у Філадельфії (США) Коулмен Селлерс отримує патент на кінематоскоп;

1913 рік – у Львові у залі Українського народного дому всі українські академічні товариства влаштовують великий академічний бал;

1917 рік – схвалена чинна конституція Мексики, яка першою в світі закріпила соціальні права;

1919 рік – перша в Європі регулярна пасажирська авіалінія компанії Deutsche Luft-Reederei GmbH зв'язує в Німеччині Берлін і Веймар;

1924 рік – радіо ВВС починає передавати з Гринвіцької обсерваторії сигнали точного часу;

1928 рік – німецький хімік Адольф Віндаус уперше синтезує вітамін D, брак якого спричиняє рахіт;

1935 рік – у Нью-Йорку організатори професійного боксу ухвалюють рішення, що двобої за чемпіонське звання не можуть тривати більше 15 раундів;

1977 рік – заарештували лідерів Української Гельсінської групи Микола Руденка й Олекса Тихого;

1992 рік – Україна встановлює дипломатичні відносини з Норвегією;

1999 рік – Майк Тайсон, колишній чемпіон світу з боксу серед професіоналів, отримує рік тюрми за побиття двох людей, машина котрих зіткнулася з автомобілем Тайсона.

Іменини

День ангела святкують: Агафія, Антон, Макар, Михайло, Олександра, Феодосій.