Микола Підвезяний Головний редактор «Главкома»

Люди вже не потрібні. Як ШІ захоплює український ринок праці

Радіо без людей уже реальність
фото: depositphotos.com

Цікаво, хто наступний?

На українському ринку праці сталася знакова подія, на яку майже ніхто не звернув уваги. А дарма.

Вже другий місяць одна з українських радіогруп як замінила реальних ведучих новин і погоди штучним інтелектом на частині своїх FM-станцій. Хто хоче почути на власні вуха, увімкніть на початку години, наприклад, радіо «Шлягер» (колишній «Шансон»). Безіменні диктори вам за три хвилини розкажуть «про все»)))...

Спершу думав, що це якийсь різдвяно-новорічний канікулярний експеримент: мовляв, усі у відпустках, зараз пограються й повернуть людей в ефір. Але канікули давно закінчились, а з «відпустки» так ніхто і не вийшов. І що цікаво – ніякого галасу. Ні дискусій, ні заяв, ні скандалів. А це означає лише одне: практика, найімовірніше, буде поширюватися.

Так, зараз ШІ: плутає наголоси, іноді робить дивакуваті підводки, не імпровізує, не жартує, не створює емоційного контакту зі слухачем. Але давайте будемо чесні й подивимось на це з боку менеджменту ШІ: не втомлюється, працює 24/7, не ходить у відпустки, декрет, не хворіє, не запізнюється, не качає права, і, що найважливіше, дешевший. Тембр і ШІ-жінки, і ШІ-чоловіка вивірений і приємний. Вони не кашляють, не запинаються, і вибриків не викидають.

Так, для ранкових шоу, інтерв'ю, живого гумору, емоцій люди ще потрібні. Але для рутинної начитки новин і прогнозу погоди – вже ні. Цікаво, хто наступний?

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
