23 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Свята 23 січня 2026 року: що відзначають християни, історичні події та які існують прикмети

23 січня у світі відзначають День ручного письма. За церковним календарем віряни вшановують пам'ять святого священномученика Климента, єпископа Анкірського, та мученика Агатангела.

«Главком» розповідає про свята, історію, традиції та прикмети 23 січня 2026 року.

Зміст

Міжнародні та національні свята

День ручного письма

Це свято було встановлене з метою нагадати людству про унікальність ручного письма та необхідність його збереження в епоху цифрових технологій. Психологи стверджують, що почерк може розповісти про характер людини навіть більше, ніж її слова.

Міжнародний день ірискового пудингу

Міжнародний день ірискового пудингу, що відзначається щорічно 23 січня, присвячений улюбленому британському десерту. Відомий завдяки своїй вологій бісквітній текстурі, наповненій дрібно нарізаними фініками і залитій густим ірисковим соусом, цей десерт часто доповнюють ванільним морозивом або заварним кремом.

Точне походження липкого ірискового пудингу залишається предметом суперечок у кулінарному світі. Дехто стверджує, що він з’явився в йоркширському ресторані Gait Inn у 1907 році, а інші стверджують, що його винайшли в заміському будинку Шарроу-Бей в Камбрії в 1960 році або в готелі Udny Arms в Абердинширі в 1967 році.

Говард і Джин Джонс з крамниці Cartmel Village Shop в Камбрії зробили значний внесок у популярність десерту. З 1989 року вони виробляють свою версію пудингу з липких ірисок, відому завдяки використанню 100% натуральних інгредієнтів.

Релігійні свята та їхня історія

День святого священномученика Климента

23 січня православна церква за новоюліанським календарем вшановує пам'ять священномученика Климента, єпископа Анкірського. Климент народився в Анкірі (Галатія) і ще в дитинстві залишився сиротою. Він був вихований благочестивою Софією. Вже у віці 20 років Климент став єпископом завдяки своїй мудрості та вірі.

Його шлях – це неймовірно потужний приклад стійкості: Климента катували протягом 28 років за часів імператорів Діоклетіана та Максиміана. Разом із ним страждав його учень Агатангел. Попри жахливі тортури, святі не відреклися від Христа і були страчені у 312 році.

Народні вірування та прикмети

За народними спостереженнями, цей день називали «Климент-милостивий» або «Агафій-напівхлібник», оскільки господарі знову перевіряли запаси в засіках:

Почути щебет синиць зранку – чекайте на потужний мороз найближчими днями;

Якщо білка вилізла з гнізда і спустилася на землю – скоро настане відлига;

Яскраве сонце вдень – до ранньої та теплої весни;

Багато снігу на полях – рік буде врожайним на хліб.

Історичні події

1556 рік – стається великий китайський землетрус у провінції Шеньсі, під час якого гине близько 830 000 людей;

1579 рік – підписують Утрехтську унію – військово-політичний союз семи провінцій Північних Нідерландів проти Іспанії;

1593 рік – починається найбільша битва повстання Косинського між надвірними військами Острозьких–Вишневецьких та реєстровцями Криштофа Косинського;

1838 рік – гідрограф Клеман Адріан Венсандон-Дюмулен виконує перший розрахунок магнітного нахилу для локалізації Південного магнітного полюса;

1912 рік – у Гаазі підписують Міжнародну опіумну конвенцію – першу міжнародну домовленість про контроль наркотичних речовин;

1945 рік – розпочинається операція з вивезення Німеччиною цивільного населення зі Східної Пруссії, найбільша у світі евакуація морем;

1950 рік – ізраїльський кнесет (парламент) всупереч рішенню ООН про виділення Єрусалима в самостійну адміністративну одиницю, проголошує його західну частину столицею держави;

1960 рік – швейцарець Жак Пікар і американець Дональд Волш на батискафі «Трієст» занурюються на дно найглибшої у Світовому океані Маріанської западини, сягнувши рекордної глибини 10 916 м;

1964 рік – у Медичному центрі університету штату Міссісіпі дванадцять лікарів під керівництвом доктора Джеймса Харді трансплантують серце шимпанзе 64-річному пацієнту, який прожив близько місяця після операції, так і не прийшовши до тями;

1973 рік – виверження вулкана Ельдфетль на острові Геймаей, Ісландія;

1992 рік – Україна встановлює дипломатичні відносини з В'єтнамом;

2002 рік – 18-річний Руслан Пономарьов із Краматорська достроково стає наймолодшим в історії чемпіоном світу з шахів за версією ФІДЕ;

2005 рік – інавгурація третього Президента України Віктора Ющенка;

2015 рік – бої за Донецький аеропорт, які тривали від вересня 2014 року до 23 січня 2015 року закінчуються виходом українських військових з аеропорту та закріпленням на околицях міста.

Іменини

День ангела святкують: Климент, Агатангел, Геннадій, Федір, Катерина.