Яке релігійне свято відзначається 5 лютого 2026: традиції та молитва

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Яке релігійне свято відзначається 5 лютого 2026: традиції та молитва
колаж: glavcom.ua

Релігійне свято 5 лютого в церковному календарі – День пам’яті святої мучениці Агафії

5 лютого православна церква вшановує пам'ять святої мучениці Агафії Панормської (Сицилійської). Це свято присвячене молодій християнці, чия незламна віра та мужність перед обличчям жорстоких випробувань стали символом духовної сили та чистоти.

«Главком» розповідає про релігійні свята, історію, традиції та прикмети 5 лютого 2026 року.

Зміст

Релігійні свята та їхня історія

День пам’яті святої мучениці Агафії

Яке релігійне свято відзначається 5 лютого 2026: традиції та молитва фото 1

5 лютого православна церква вшановує пам'ять святої мучениці Агафії, яка постраждала за Христа в III столітті на Сицилії. Агафія народилася в побожній родині і змалечку вирішила присвятити себе служінню Богові. Під час гонінь імператора Декія місцевий правитель Квінтіан, вражений її красою, намагався змусити дівчину відректися від віри та стати його дружиною.

Отримавши рішучу відмову, правитель піддав Агафію нелюдським тортурам. Згідно з житієм, у в’язниці до неї з’явився святий апостол Петро і зцілив її понівечене тіло. Навіть після такого дива кати не зупинилися, але раптовий землетрус злякав язичників. Свята Агафія відійшла до Господа у в’язниці 251 року, підносячи молитву вдячності. Відтоді вона вважається захисницею від пожеж та вогняної стихії, оскільки, за переказами, її заступництво неодноразово зупиняло виверження вулкана Етна.

Молитви дня

О, свята мученице Агафіє, не наречена Христова, що за віру свою муки тяжкі витерпіла! Поглянь на нас, що до твого заступництва вдаються. Випроси у Господа для нас силу духу, щоб ми в часи випробувань не похитнулися, та захисти оселі наші від вогню всепоїдаючого. Нехай твоє смирення і чистота стануть для нас потужним прикладом служіння правді. Моли Бога за нас, щоб дарував Він мир Україні та спасіння душам нашим.

Амінь

Народні вірування та прикмети

У народній традиції Агафію називали «Покровителькою худоби», вірячи, що вона оберігає тварин від хвороб та голоду в кінці зими:

  • Якщо на Агафію морозно – весна буде ранньою, а літо – без затяжних дощів;
  • Ясна погода цього дня віщує посушливе та спекотне літо;
  • Якщо птахи починають активно співати – весна вже на порозі;

Наші предки вірили, що освячений цього дня хліб має цілющу силу і може захистити дім від пожежі.

Читайте також:

Теги: свята релігія православна церква традиції свято календар

