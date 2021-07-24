Масові протести проти вакцинації пройшли у Нідерландах

Тисячі людей у Амстердамі вийшли під гаслом «Свободу усім»

Тисячі мешканців Нідерландів у суботу, 24 липня, взяли участь у акціях протесту проти вакцинації та карантинних обмежень. Про це повідомляє NOS, журналісти якого, однак, вагаються давати точніші оцінки щодо кількості учасників.

Сьогодні демонстрації проти карантинних обмежень відбулися у ряді країн

Як видно на фото із заходу, люди несуть плакати з гаслами «Свободу усім», «Ми проти вакцинації», «Коли поліція прокинеться?», іноді прапори інших країн та жовті парасолі, які спостерігались і на попередніх акціях.

Демонстрацію організували група організацій, у тому числі United We Stand Europe та Algemeen Burger Collectief. Схоже, вона є частиною масштабнішої акції World Wide Demonstration, в рамках якої анонсували заходи в різних містах і різних країнах.

Організатори заявили, що акція триватиме до 17-00 за місцевим часом. За ходою спостерігає поліція, про інциденти не повідомляється.

Зазначимо, Нідерланди зараз – серед країн Європи з найгіршою епідемічною ситуацією. Протягом лише одного тижня кількість заражень зросла на 500%, показники наблизились до найвищих рекордів грудня, але після того знову почали спадати.

Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте визнав, що уряд допустив помилку, занадто швидко послабивши карантин кінці червня. Нічні клуби в країні знову закрили, а для ресторанів і барів повернули частину обмежень.

З 9:00 години 22 липня Нідерланди відкрили кордони для всіх українців. За новими правилами, в’їзд громадян України-власників біометричних паспортів до Нідерландів можливий для усіх цілей подорожей без обмежень і без сертифікатів про вакцинацію.