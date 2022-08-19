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Масштаби руйнувань у областях, де тривають бойові дії. Банкова оновила дані

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Масштаби руйнувань у областях, де тривають бойові дії. Банкова оновила дані
Злочини рашистів ретельно документуються
фото з відкритих джерел

Пріоритетними для відновлення є, як і завжди, об'єкти критичної інфраструктури

На всіх звільнених від російської окупації територіях тривають відновлювальні роботи. Рятувальники та комунальні служби працюють цілодобово. Про це заявив на брифінгу заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко.

За його словами, ситуація залишається важкою, через щоденні обстріли з боку загарбників.

Кількість об’єктів пошкодженої критичної інфраструктури та житлового фонду:

  • Запорізька область – 3 715 об’єктів.
  • Миколаївська область – 5 526 об'єктів.
  • Сумська область – 2 638 об’єктів.
  • Харківська область – 10 582 об'єкти.

Пріоритетними для відновлення є, як і завжди, об'єкти критичної інфраструктури: мережі тепло-, електро- та газопостачання, а також лікарні.

«Під загрозою екологічної катастрофи світового масштабу залишається ситуація навколо Запорізької АЕС», – додав у своєму зверненні Тимошенко.

Нагадаємо, триває 177-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти намагаються вести штурмові дії на Словянському напрямку. Бої тривають на Бахмутському та Авдіївському напрямках. На Запорізькому напрямку ворог задіяв для ураження танки та артилерію поблизу Шевченко, Чарівного, Преображенки, Залізничного, Гуляйполя, Новосілки, Степового, Времівки та Дорожнянки.

Про ситуацію в регіонах станом на ранок 19 серпня читайте тут.

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Теги: Україна окупація окупанти Офіс президента війна

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