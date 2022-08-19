Оборона України: ситуація в регіонах станом на ранок 19 серпня

У Нікополі пошкоджено до 20 багатоповерхівок

Відносно спокійно ніч минула на Волині, у Закарпатті, на Рівненщині, в Івано-Франківській, Львівській, Чернівецькій, Вінницькій, Запорізькій, Хмельницькій, Тернопільській областях, на Черкащині, Кіровоградщині, Одещині, Полтавщині, Київщині та Житомирщині. Про це йдеться у зведенні обласних військових адміністрацій, повідомляє «Главком».

Чернігівщина

За минулу добу – три обстріли прикордонних територій у Новгород-Сіверському районі. Без жертв та руйнувань.

Сумщина

Вчора росіяни здійснили сім обстрілів трьох громад. Зафіксовано 93 прильоти. Без жертв, але є руйнування. Внаслідок обстрілу Білопільської громади зі ствольної артилерії пошкоджено нежилий будинок та приміщення школи.

В Миропільській громаді з 14.20 був обстріл з 120 мм міномету − 15 прильотів. Продовжився обстріл о 17:30. За результатами обстрілу пошкоджено цивільну інфраструктуру. Сьогодні з 6:00 ранку розпочався мінометний обстріл Білопільської громади. Наслідки уточнюються.

Дніпропетровщина

Російські війська обстріляли три райони. У Криворізькому ударили по двох громадах – Апостолівській та Зеленодольській: у Апостолівській загинув чоловік, у Зеленодольській без постраждалих. В обох громадах є руйнування житла. У Синельниківському районі з РСЗВ «Торнадо С» обстріляли Межівську громаду. Поранено дитину. Пошкоджені кілька будинків.

У Нікополі обстріляли центр міста. Пошкоджені до 20 багатоповерхівок, вісім магазинів, кілька установ та ліцей. Люди не постраждали.

Харківщина

О 4:38 окупанти ракетами обстріляли Харків. Є влучання в Індустріальному, Київському, Основ‘янському районах. За попередніми даними одна жінка загинула. Одна з ракет влучила в корпус освітнього закладу. Також є влучання у землю, промисловий об‘єкт та приватний житловий будинок. Попередньо постраждалих немає.

В області протягом доби із артилерії обстрілювали Чугуївський, Харківський, Богодухівський райони. Є влучання в житлові будинки, господарчі споруди. У Золочевській громаді – горіло приміщення клубу, бібліотека та пшениця у полі. У Печенігах через обстріл постраждав чоловік.

Луганщина

Упродовж 18 серпня відбито вісім атак ворога. Більшість із них була спрямована на Бахмутський напрямок. Штурм організовують, у тому числі, із сіл та міст Луганщини. У вісьмох населених пунктах росіяни залучали авіацію. Лише за минулу ніч 16 разів використовували ствольну та реактивну артилерії, спрямовуючи удари по населених пунктах і укріпленнях наших військових.

Донеччина

П’ять загиблих і 10 поранених цивільних за добу. Обстріли – артилерія, міномети, танки, авіаудар «НУРС», РСЗВ «Ураган». Обстріляні Залізне, Зеленопілля, Авдіївка, м. Торецьк, Максимільянівка, Дружба, Миколаївка, Пришиб, Бахмут, Озарянівка, Олександропіль. Пошкоджено три багатоповерхівки, дев'ять приватних житлових будинків, гараж, три цивільні автомобілі, один службовий автомобіль, магазин.

Близько 5:00 ранку обстріл Краматорська. Частково пошкоджена будівля Краматорського технологічного технікуму. Обстріли Авдіївки, Мар'їнки, Очеретинської і Святогірської громади, зокрема селищ Тетянівка і Пришиб. Область залишається без газу і частково без води й електрики. Обов'язкова евакуація населення триває.

Миколаївщина

Вчора у Миколаєві було вкотре атаковано об’єкти портової інфраструктури. Постраждалих немає. Близько 04:00 місто зазнало обстрілів ракетами типу С-300. Три ракети знову влучили в ЧНУ імені П.Могили, пошкоджено навколишні будинки. Попередньо, одна людина отримали поранення. Також в іншому районі міста пошкоджено підприємство. Постраждалих немає.

У Миколаївському районі вдень – ворожі обстріли в с. Галицинове Галицинівської громади. В результаті влучання касетних боєприпасів РСЗВ «Смерч» пошкоджено кілька житлових будинків, зруйновано будівлю пожежної частини та знищено пожежний автомобіль. Три людини отримали поранення.

У Баштанському районі минулої доби були обстріли Широківської громади. Також громада зазнала обстрілів з 22:00 до 04:00. Влучання були за межами населених пунктів. Постраждалих немає. Під постійним вогнем залишаються населені пункти Березнегуватської громади, що знаходяться на лінії розмежування. Інформація щодо постраждалих та пошкоджень уточнюється.

Херсонщина

Протягом доби бойові дії тривали практично на всій території Херсонщини. На деокупованих територіях знайшли протипіхотні осколкові міни (ПОМ-2), від яких можна постраждати, не зачепивши її. У багатьох громадах області багато замінованих територій, напружена ситуація залишається у селах, які межують з сусідніми регіонами та через які йде річка Інгулець.

Жителі області продовжують демонструвати свої проукраїнські погляди. Росіяни змушені завозити молодь з інших регіонів для замальовування української символіки в окупованому Херсоні. Більше двох з половиною місяців жителі області без українського зв’язку, Інтернету та телебачення.

Триває 177-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти намагаються вести штурмові дії на Словянському напрямку. Бої тривають на Бахмутському та Авдіївському напрямках.