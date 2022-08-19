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Обстріл гуртожитків у Харкові: кількість жертв зросла до 19

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Обстріл гуртожитків у Харкові: кількість жертв зросла до 19
17 серпня у Салтівському районі Харкова російська ракета влучила в гуртожиток для людей з вадами слуху
ДСНС

Внаслідок вчорашньої атаки на Харків постраждали 42 людини 

У Харкові продовжують розбирати завали гуртожитків, зруйнованих російськими ракетами, у Слобідському та Салтівському районах міста, повідомив начальник Нацполіції в Харківській області Володимир Тимошко журналістам.

«Триває розбір завалів у Слобідському районі, можемо вважати, що під завалами перебувають іще двоє людей... У Салтівському районі, швидше за все, людей немає», – сказав Тимошко.

Наразі відомо про 15 загиблих і 20 поранених у гуртожитку в Салтівському районі та про чотирьох загиблих (з яких одна дитина) і 22 поранених у Слобідському районі. Отже, загальна кількість загиблих унаслідок ракетних ударів, завданих російськими окупаційними військами по двох гуртожитках увечері 17 серпня та вранці 18 серпня, збільшилася з 17 до 19 осіб.

Нагадаємо, ввечері 17 серпня у Салтівському районі Харкова російська ракета влучила в гуртожиток для людей з вадами слуху, продовжуються пошуки потерпілих під завалами будівлі. На місці обстрілу виявлено уламки ракети типу 9М727 Іскандер.

Близько 4:30 ранку ворог здійснив пуски ще восьми ракет з м. Бєлгород в напрямку Харківщини. Зафіксовані влучання ракет в Холодногірському та Салтівському районах Харкова. Пошкоджені будівлі, об'єкти інфраструктури, зайнялися пожежі.

У Слобідському районі одна з ракет влучила в 4-поверхове приміщення гуртожитку. Будівля зруйнована частково .

Вранці 19 серпня російські окупаційні війська знову обстріляли Харків. Вибухи прогриміли близько 5:44. Під ворожими ударами опинилися Київський, Основ'янський та Немишлянський райони Харкова.

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Теги: війна в Україні війна

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