Матеріали справи не збігаються з показаннями Россошанського - дочка Ноздровської

Адвокати Анастасії Ноздровської вимагають від прокуратури надати доступ до всіх матеріалів кримінального провадження

Дочка вбитої правозахисниці Ірини Ноздровської Анастасія заявляє, що матеріали справи не збігаються з показаннями підозрюваного в убивстві Юрія Россошанського. Про це вона сказала на прес-конференції. «Матеріали не збігаються з тим, що він (Розсошанський) говорить. Моя мати боролася передусім за правду, а не з Россошанськими», -



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Адвокати Анастасії Ноздровської вимагають від прокуратури надати доступ до всіх матеріалів кримінального провадження

Дочка вбитої правозахисниці Ірини Ноздровської Анастасія заявляє, що матеріали справи не збігаються з показаннями підозрюваного в убивстві Юрія Россошанського. Про це вона сказала на прес-конференції.

«Матеріали не збігаються з тим, що він (Розсошанський) говорить. Моя мати боролася передусім за правду, а не з Россошанськими», - заявила дочка правозахисниці.

Вона запевняє, що слідство відкрило стороні захисту тільки 10-15% матеріалів справи.

Адвокати Анастасії Ноздровської вимагають від прокуратури надати доступ до всіх матеріалів кримінального провадження.

При цьому дочка вбитої дякує президентові Петру Порошенку за увагу до її трагедії, але вважає, що правоохоронці обдурили главу держави щодо підозрюваної особи.

Адвокати Анастасії також уважають, що із зібраною доказовою базою суд може винести виправдувальний вирок Юрію Россошанському.

Нагадаємо, дочка Ноздровської вважає, що підозрюваний Юрій Россошанський вигороджує справжнього вбивцю її матері.

Нагадаємо, Вишгородський районний суд Київської області обрав запобіжний захід Юрію Россошанському у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб без права внесення застави. Ухвала може бути оскаржена впродовж 5 днів.

Також підозрюваний у вбивстві заборонив своєму адвокату давати коментарі. Водночас захист родини Ноздровської сумнівається, що правозахисницю вбив Россошанський

Юристку Ірину Ноздровську, яка розслідувала справу про загибель своєї сестри унаслідок ДТП і зникла у Києві 29 грудня 2017 року, знайшли мертвою 1 січня 2018 року.

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