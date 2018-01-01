В поліції назвали причину смерті правозахисниці Ноздровської

Версія зі зґвалтуванням відпадає

За попередніми даними експертизи тіла правозахисниці Ірини Ноздровської, вона померла від множинних колото-різаних ран. Про це повідомив керівник прес-служби Нацполіціі Київської області Микола Жукович. За його словами, дані експертизи виключають версію про зґвалтування. «Версія зі зґвалтуванням відпадає, оскільки експертиза показала, що



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Ірина Ноздровська

Версія зі зґвалтуванням відпадає

За попередніми даними експертизи тіла правозахисниці Ірини Ноздровської, вона померла від множинних колото-різаних ран.

Про це повідомив керівник прес-служби Нацполіціі Київської області Микола Жукович.

За його словами, дані експертизи виключають версію про зґвалтування.

«Версія зі зґвалтуванням відпадає, оскільки експертиза показала, що його не було. На її тілі знайшли колото-різані рани на шиї і на підборідді. Тобто мова йде про насильницьку смерть», - сказав Жукович.

Він додав, що на даний момент немає остаточних результатів експертизи.

«За попередньою версією вона померла не від утоплення, а саме від нанесення колото-різаних ран», - зазначив Жукович.

Крім того, він спростував чутки, що нібито колишній голова Вишгородського районного суду є дядьком Россошанського - засудженого за вчинення ДТП, в результаті якого загинула сестра Ноздровської в 2015 році - з сім'єю виїхав до Росії.

«Ніхто нікуди не тікав і не виїжджав, принаймні, на вчорашній вечір», - додав глава прес-служби київської поліції.

Також він додав, що всі особи з кола знайомих Ноздровської, яких зараз опитує поліція, знаходяться в Україні

За попередніми даними експертизи тіла правозахисниці Ірини Ноздровської, вона померла від множинних колото-різаних ран.

Про це повідомив керівник прес-служби Нацполіціі Київської області Микола Жукович.

За його словами, дані експертизи виключають версію про зґвалтування.

«Версія зі зґвалтуванням відпадає, оскільки експертиза показала, що його не було. На її тілі знайшли колото-різані рани на шиї і на підборідді. Тобто мова йде про насильницьку смерть», - сказав Жукович.

Він додав, що на даний момент немає остаточних результатів експертизи.

«За попередньою версією вона померла не від утоплення, а саме від нанесення колото-різаних ран», - зазначив Жукович.

Крім того, він спростував чутки, що нібито колишній голова Вишгородського районного суду є дядьком Россошанського - засудженого за вчинення ДТП, в результаті якого загинула сестра Ноздровської в 2015 році - з сім'єю виїхав до Росії.

«Ніхто нікуди не тікав і не виїжджав, принаймні, на вчорашній вечір», - додав глава прес-служби київської поліції.

Також він додав, що всі особи з кола знайомих Ноздровської, яких зараз опитує поліція, знаходяться в Україні.

Нагадаємо, юристку Ірину Ноздровську, яка розслідувала справу про загибель своєї сестри унаслідок ДТП і зникла у Києві 29 грудня 2017 року, знайшли мертвою 1 січня 2018 року.

Згодом поліція підтвердила, що правозахисницю знайшли мертвою у річці. За фактом умисного вбивства відкрито кримінальне провадження.

Як повідомив голова профспілки МВС Ілля Кива, правоохоронці розглядають основну версію вбивства Ноздровської, пов’язану з професійною діяльністю жінки.

Слідство у справі про вбивство юристки допитало вже близько 50 осіб, а результати розтину ще чекає.

Затриманий колишній наречений убитої Ноздровської Віталій Сергеєв відмовився надати свідчення. Також Віталій пояснив, що його допитували як свідка, а не як підозрюваного, про що раніше заявив його батько.

2 січня на акції біля управління поліції Київщини вимагали знайти убивць Ноздровської, створити спеціальну групу для розслідування справи з найкращих слідчих.

Активісти також закликали до відставки міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.

Керівник управління поліції Київської області Дмитро Ценов вийшов до активістів і повідомив про створення слідчої групи для розслідування вбивства. Під час заходу сталася сутичка. Один із активістів вдарив керівника поліції Київської області.

Як повідомлялося, Ноздровська особисто вела справу своєї сестри Світлани Сапатінської, яка загинула внаслідок ДТП 30 вересня 2015 року в селі Демидів Вишгородського району Київської області. Дмитро Россошанський, племінник тодішнього голови Вишгородського районного суду, перебуваючи в стані наркотичного сп'яніння, на своїй машині збив на смерть односельчанку, 26-річну Світлану.

Після двох років судових розглядів суд в Обухові засудив Россошанського до семи років позбавлення волі.

Повідомлялося, що слідчі розглядають чотири основні версії вбивства правозахисниці.