Захист Ноздровської проведе власне розслідування вбивства
- Сьогодні, 10:59
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До розслідування залучать приватних детективів
Вбивство юриста Ірини Ноздровської окремо від правоохоронців розслідуватиме захист загиблої. Про це заявив адвокат Ноздровської Віталій Мацелюх, передає DW. Зокрема, Мацелюх зазначив, що разом з колегами ініціював власне розслідування вбивства Ноздровської, до якого залучать приватних детективів. За його словами, попередні висновки вже дозволяють припустити, що вбивці юриста можуть бути не пов'язані з племінником судді Вишгородського райсуду Дмитром Россошанським, що в 2015 році на смерть збив її сестру.
«Незважаючи на те, що їхня поведінка під час розгляду справи по ДТП, у якій загинула Світлана, інакше як нелюдською назвати не можна, може виявитися, що вони не причетні до вбивства», - додав Мацелюх.
Відзначимо, за однією з версій, Ноздровську могли вбити родичі Россошанського, арешту якого домагалася юрист. Нагадаємо, раніше заступник міністра внутрішніх справ України Сергій Яровий повідомив, що вбивство Ноздровської будуть розслідувати кращі фахівці карного розшуку, а силовики створять спеціальний координаційний штаб.