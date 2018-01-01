Захист Ноздровської проведе власне розслідування вбивства

До розслідування залучать приватних детективів

Вбивство юриста Ірини Ноздровської окремо від правоохоронців розслідуватиме захист загиблої. Про це заявив адвокат Ноздровської Віталій Мацелюх, передає DW. Зокрема, Мацелюх зазначив, що разом з колегами ініціював власне розслідування вбивства Ноздровської, до якого залучать приватних детективів. За його словами, попередні висновки вже дозволяють



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Ірина Ноздровська

До розслідування залучать приватних детективів

Вбивство юриста Ірини Ноздровської окремо від правоохоронців розслідуватиме захист загиблої. Про це заявив адвокат Ноздровської Віталій Мацелюх, передає DW. Зокрема, Мацелюх зазначив, що разом з колегами ініціював власне розслідування вбивства Ноздровської, до якого залучать приватних детективів. За його словами, попередні висновки вже дозволяють припустити, що вбивці юриста можуть бути не пов'язані з племінником судді Вишгородського райсуду Дмитром Россошанським, що в 2015 році на смерть збив її сестру.

«Незважаючи на те, що їхня поведінка під час розгляду справи по ДТП, у якій загинула Світлана, інакше як нелюдською назвати не можна, може виявитися, що вони не причетні до вбивства», - додав Мацелюх.

Відзначимо, за однією з версій, Ноздровську могли вбити родичі Россошанського, арешту якого домагалася юрист. Нагадаємо, раніше заступник міністра внутрішніх справ України Сергій Яровий повідомив, що вбивство Ноздровської будуть розслідувати кращі фахівці карного розшуку, а силовики створять спеціальний координаційний штаб.