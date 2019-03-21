Збитки МАУ зросли у 2018 році майже у дев'ять разів



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МАУ пообіцяла не використовувати проблемні Boeing MAX без необхідних дозволів

На зборах акціонерів пропонується затвердити збиток компанії за 2018 рік у сумі 2,696 млрд гривень

У 2018 році порівняно з 2017 роком найбільший авіаперевізник країни авіакомпанія «Міжнародні авіалінії України» (МАУ, Київ), за попередніми даними збільшила збиток в 8,9 разу до 2,696 млрд гривень. Про це йдеться в порядку денному загальних зборів акціонерів, що відбудуться 24 квітня, повідомляють «Українські Новини».

Згідно з порядком денним, на зборах акціонерів пропонується затвердити збиток компанії за 2018 рік у сумі 2,696 млрд гривень.

Також у зв'язку з відсутністю прибутку компанії за 2018 рік і за попередні періоди пропонується здійснити виплату фіксованих дивідендів за привілейованими акціями у сумі 2 045,52 тис. гривень.

Як повідомлялося раніше, МАУ вводить плату за зміну місця під час онлайн-реєстрації. МАУ анонсувала введення плати за зміну місця в салоні літака під час онлайн-реєстрації на всіх своїх рейсах з 26 березня. Розмір збору залежить від напрямку і розташування крісла в салоні літака. Наприклад, для внутрішніх рейсів він становить від 3 до 11 євро, для міжнародних середньомагістральних - від 4 до 15 євро, для далекомагістральних - від 9 до 40 євро.

Раніше авіакомпанія МАУ змінила норми перевезення ручної поклажі на всіх своїх рейсах.

Нагадаємо, також МАУ пообіцяла не використовувати проблемні Boeing MAX без необхідних дозволів.

Колишній топ-менеджмент МАУ підозрюється у заволодінні 10 млн грн держкоштів.