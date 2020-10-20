Майже 30 млн американців проголосували на президентських виборах достроково



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Це рекордний показник

При цьому представники демократів закликають американців голосувати достроково

У США майже 30 мільйонів американців вже скористалися своїм правом достроково проголосувати на президентських виборах. Таку кількість тих, хто проголосували, пояснюють заходами безпеки на фоні пандемії.

За попередніми підрахунками, в 44 американських штатах і Вашингтоні свої голоси на виборах віддали 29,6 мільйона американців. Вони голосували поштою чи на виборчих дільницях достроково.

Це на 21% більше, ніж у 2016 році (мається на увазі дострокове голосування). Тоді на виборах президента США проголосували 136,6 млн громадян. З них 5,9 млн – достроково.

З тих, хто проголосували достроково, близько 54% бюлетенів були отримані від прихильників Демократичної партії, а 25% – від прихильників республіканців.

Нинішній американський президент Дональд Трамп не раз критикував можливість дострокового голосування та голосування поштою. Він заявляв, що це можливість для фальсифікації результатів виборів.

При цьому представники демократів закликають американців голосувати достроково.

Як повідомлялося 8 жовтня, Комісія з президентських дебатів оголосила, що Байден та інфікований Трамп будуть спілкуватися вперше в історії країни віртуально.

Нагадаємо, 7 жовтня Байден написав, що відмовляється від дебатів з Трампом, доки той хворіє коронавірусом.

Також повідомлялося, що Байден максимально збільшив відрив від Трампа.

До слова, хворий на Covid-19 Трамп має намір повернутися до передвиборчих перегонів наступного тижня.

2 жовтня Трамп підхопив коронавірус.

Вибори у США відбудуться 3 листопада.