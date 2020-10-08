Штаб Трампа вимагає перенести президентські дебати на тиждень
У передвиборчому штабі Трампа негативно оцінили рішення Комісії провести дебати між кандидатами у онлайн-форматіПередвиборчий штаб президента США Дональда Трампа закликав Комісію з президентських дебатів перенести дати наступних двох раундів на тиждень, щоб Трамп, який хворіє на Covid–19, міг взяти в них участь особисто.
Про це пише The Hill.
Як заявив керівник передвиборчого штабу президента Білл Степ’єн, американський президент впевнений: віртуальні дебати стануть подарунком Байдену, тому що «він буде покладатися на свій телесуфлер зі свого підвального бункера».
«Виборці повинні мати можливість безпосередньо поставити під сумнів 47-річну невдалу історію лідерства Байдена. Ми згодні з тим, що це має статися 22 жовтня, і, відповідно, третє обговорення має бути перенесено на один тиждень – на 29 жовтня», – сказав Білл Степ’єн.
У передвиборчому штабі Трампа негативно оцінили рішення Комісії провести дебати між кандидатами у онлайн-форматі. Представники Трампа запевняють, що з ними не консультувалися перед ухваленням такого рішення, тоді як зазвичай Комісія веде переговори з обома штабами, щоб визначити правила і формат дебатів.
У передвиборчому штабі Байдена відкинули пропозицію своїх суперників.
«Ми погодили три дати – 29 вересня, 15 жовтня і 22 жовтня – в червні. Трамп вирішив сьогодні відмовитися від дебатів 15 жовтня. Нестійка поведінка Трампа не дозволяє йому переписувати календар і обирати нові дати за своїм розсудом. Ми з нетерпінням чекаємо участі у фінальних дебатах, запланованих на 22 жовтня ... Дональд Трамп може з'явитися, а може знову відмовитися. Це його вибір», – заявила керівник штабу Кейт Бедінгфілд.
Як повідомлялося 8 жовтня, Комісія з президентських дебатів оголосила, що Байден та інфікований Трамп будуть спілкуватися вперше в історії країни віртуально.
Нагадаємо, вчора, 7 жовтня, Байден написав, що відмовляється від дебатів з Трампом, доки той хворіє коронавірусом.
Також повідомлялося, що Байден максимально збільшив відрив від Трампа.
До слова, хворий на Covid-19 Трамп має намір повернутися до передвиборчих перегонів наступного тижня.
2 жовтня, Трамп підхопив коронавірус.
Вибори у США відбудуться 3 листопада.