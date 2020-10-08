Штаб Трампа вимагає перенести президентські дебати на тиждень



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Штаб Трампа вимагає перенести президентські дебати на тиждень

У передвиборчому штабі Трампа негативно оцінили рішення Комісії провести дебати між кандидатами у онлайн-форматі

Передвиборчий штаб президента США Дональда Трампа закликав Комісію з президентських дебатів перенести дати наступних двох раундів на тиждень, щоб Трамп, який хворіє на Covid–19, міг взяти в них участь особисто.

Про це пише The Hill.

Як заявив керівник передвиборчого штабу президента Білл Степ’єн, американський президент впевнений: віртуальні дебати стануть подарунком Байдену, тому що «він буде покладатися на свій телесуфлер зі свого підвального бункера».

«Виборці повинні мати можливість безпосередньо поставити під сумнів 47-річну невдалу історію лідерства Байдена. Ми згодні з тим, що це має статися 22 жовтня, і, відповідно, третє обговорення має бути перенесено на один тиждень – на 29 жовтня», – сказав Білл Степ’єн.

У передвиборчому штабі Трампа негативно оцінили рішення Комісії провести дебати між кандидатами у онлайн-форматі. Представники Трампа запевняють, що з ними не консультувалися перед ухваленням такого рішення, тоді як зазвичай Комісія веде переговори з обома штабами, щоб визначити правила і формат дебатів.

У передвиборчому штабі Байдена відкинули пропозицію своїх суперників.

«Ми погодили три дати – 29 вересня, 15 жовтня і 22 жовтня – в червні. Трамп вирішив сьогодні відмовитися від дебатів 15 жовтня. Нестійка поведінка Трампа не дозволяє йому переписувати календар і обирати нові дати за своїм розсудом. Ми з нетерпінням чекаємо участі у фінальних дебатах, запланованих на 22 жовтня ... Дональд Трамп може з'явитися, а може знову відмовитися. Це його вибір», – заявила керівник штабу Кейт Бедінгфілд.

Як повідомлялося 8 жовтня, Комісія з президентських дебатів оголосила, що Байден та інфікований Трамп будуть спілкуватися вперше в історії країни віртуально.

Нагадаємо, вчора, 7 жовтня, Байден написав, що відмовляється від дебатів з Трампом, доки той хворіє коронавірусом.

Також повідомлялося, що Байден максимально збільшив відрив від Трампа.

До слова, хворий на Covid-19 Трамп має намір повернутися до передвиборчих перегонів наступного тижня.

2 жовтня, Трамп підхопив коронавірус.

Вибори у США відбудуться 3 листопада.