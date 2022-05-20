Росіяни визначають нові рубежі для пуску ракет по Україні

На фронті загострюється ситуація

Зокрема, російські військові ведуть інтенсивний вогневий вплив вздовж усієї лінії зіткнення та намагаються бити артилерією по українських захисниках у Донецькому операційному районі та на Слов’янському напрямку. Про це під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник.

Він додав, що ворог зосереджує зусилля на утриманні зайнятих ним рубежів, веде розвідку, здійснює інженерне обладнання позицій, поповнює запаси озброєння та військової техніки, боєприпасів та паливно-мастильні матеріали, а також намагається покращити своє тактичне положення.

Також, Олександр Мотузяник зазначив, що окупанти визначають нові рубежі пуску ракет по України. Зокрема, російські екіпажі дальніх бомбардувальників Ту-22М3 відпрацьовують умовні пуски ракет з повітряного простору північної частини тимчасово окупованого Криму.

Нагадаємо, Росія обстрілює прикордоння Чернігівської та Сумської областей. За добу зафіксували вісім нових атак.

Сьогодні Росія вдарила ракетою по будинку культури в Лозовій: серед постраждалих дитин. Триває гасіння пожежі та розбір завалів.

Зранку 20 травня росіяни випустили по Малину три ракети: пів сотні зруйнованих будинків, є поранені.

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