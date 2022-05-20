Росія обстрілює прикордоння Чернігівської та Сумської областей
За добу зафіксували вісім нових атак
Російські окупанти продовжують інтенсивно обстрілювати Україну із території Росії. Більшість ударів приймає прикордоння Чернігівської та Сумської областей.
Відповідну інформацію опублікувала пресслужба оперативного командування «Північ». За даними відомства, станом на 16:00 20 травня росіяни здійснили близько восьми мінометних пострілів.
Як пише «Північ», близько 14:35 спостерігачі зафіксували чотири «приходи», з міномета калібру 120-міліметрів. Обстріли пролунали в районі населеного пункту Грем‘яч.
Через 15 хвилин, приблизно о 14:50 були зафіксовані ще чотири мінометні «приходи» в район населеного пункту Середина-Буда.
«Втрат серед особового складу та техніки немає», – наголосили у відомстві.
Раніше Держприкордонслужба повідомила, що у межах Чернігівської та Сумської областей протягом ночі фіксувалися поодинокі неприцільні постріли.
Нещодавно росіяни обстріляли кордон Сумської області некерованими авіаційними ракетами. Прикордонники зафіксували на околиці одного з сіл Шосткинського району п'ять розривів.