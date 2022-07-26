Майже по всій Україні повітряна тривога: існує загроза ракетного удару

Повітряна тривога означає небезпеку ракетних ударів, українцям рекомендують перейти в укриття

Сьогодні, 26 липня, близько 23:25, по всій території України оголосили повітряну тривогу – майже у всіх областях існує загроза ракетного удару. Про це свідчатьдані мапи повітряних тривог.

У соцмережах повідомляють, що у Білорусі в небо піднято ворожу авіацію.

Наразі загроза ракетного удару в Україні існує в усіх областях, крім Херсонської, Одеської, Житомирської та окупованого Криму.

Повітряна тривога означає небезпеку ракетних ударів, мешканцям рекомендують перейти в укриття.

Нагадаємо, по півдню України сьогодні вночі нанесено масований ракетний удар, в тому числі із застосуванням авіації, з напрямку Чорного моря. Відомо, що на Одещині є влучання в приватні будівлі прибережних сіл з наступним загоранням.

До слова, завершується 153-тя доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти намагаються створити умови для наступу на міста Сіверськ і Соледар. Ворог вів штурмові дії на кількох напрямках на Донбасі, але зі втратами відійшов.