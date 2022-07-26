  1. Головна
  2. Новини
  3. Майже по всій Україні повітряна тривога: існує загроза ракетного удару
рус
    Новини

    Майже по всій Україні повітряна тривога: існує загроза ракетного удару

    Майже по всій Україні повітряна тривога: існує загроза ракетного удару

    Повітряна тривога означає небезпеку ракетних ударів, українцям рекомендують перейти в укриття

    Сьогодні, 26 липня, близько 23:25, по всій території України оголосили повітряну тривогу – майже у всіх областях існує загроза ракетного удару. Про це свідчатьдані мапи повітряних тривог.

    У соцмережах повідомляють, що у Білорусі в небо піднято ворожу авіацію.

    Наразі загроза ракетного удару в Україні існує в усіх областях, крім Херсонської, Одеської, Житомирської та окупованого Криму.

    Повітряна тривога означає небезпеку ракетних ударів, мешканцям рекомендують перейти в укриття.

    Нагадаємо, по півдню України сьогодні вночі нанесено масований ракетний удар, в тому числі із застосуванням авіації, з напрямку Чорного моря. Відомо, що на Одещині є влучання в приватні будівлі прибережних сіл з наступним загоранням.

    До слова, завершується 153-тя доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти намагаються створити умови для наступу на міста Сіверськ і Соледар. Ворог вів штурмові дії на кількох напрямках на Донбасі, але зі втратами відійшов.

    Читайте також: Мер окупованої Нової Каховки: Місто радіє кожному вибуху
    Теги: росія окупанти війна укриття Україна окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Майже по всій Україні повітряна тривога: існує загроза ракетного удару