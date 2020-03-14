У Нідерландах хірурги відкладають проведення операцій через коронавірус



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У Нідерландах хірурги відкладають проведення операцій через коронавірус

Лікарі економлять дефіцитні засоби захисту, а особливо - маски

В Нідерландах лікарі відкладають операції у зв'язку з поширенням коронавірусу. Йдеться про нетермінові операції, передає NU.nl.

Наголошується, що таким чином можна забезпечити більше лікарняних ліжок для хворих на коронавірус.

«Нетермінові операції лікарі відкладають, щоб не було загрози дефіциту захисних засобів, таких як, наприклад, спеціальні маски», - повідомили в міністерстві охорони здоров'я країни.

За станом на 13 березня в Нідерландах число заражених коронавірусом зросло до 804 осіб. Десять з них померли.

Станом на 6:00 суботи загальна кількість померлих від пневмонії, викликаної новим коронавірусом SARS-CoV-2, у світі складає 5,429 осіб.

За останніми даними, в Україні первіряють 59 підозр на коронавірус Covid-19.

13 березня в Україні зафіксовано першу смерть від коронавірусу. Головний санітарний лікар Віктор Ляшко підтвердив на брифінгу інформацію про смерть 71-річної жінки в Житомрській області.

Слід зазначити, що пацієнтка з коронавірусом на Житомирщині, у якої 12 березня виявили вірус, не відразу звернулася за допомогою до лікарів і не самоізолювалася, а ходила до церкви і приймала гостей.

У райцентрі Радомишль, у якому в жінки пенсійного віку був виявлений коронавірус, запровадили надзвичайний стан.

У п'ятницю на Житомирщині дезінфікували автовокзал і церкву в Радомишлі, які відвідувала інфікована коронавірусом жінка, що померла.

Згодом медики розповіли про симптоми першої жертви коронавірусу в Україні.

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