У мережі пригадали пародію на Марченко, яка хотіла розлучитися з Медведчуком, бо він – кум Путіна

Пародію на Оксану Марченко записали ще у 2014 році

Користувачі соцмереж жартують, що «Студія «Квартал 95» превентивно зняла пародію на нову українську політикиню

У суботу дружина одного з лідерів «Опозиційної платформи – За життя» Віктора Медведчука і телеведуча Оксана Марченко записала відеозвернення у зв'язку із запровадженням санкцій проти неї і чоловіка.

Натомість користувачі соціальних мереж почали поширювати відеопародію на Марченко студії «Квартал 95», яку опублікували ще у 2014 році.

«Я хочу з ним розлучитися, тому що вчора дізналася, що він (Медведчук) є кумом Путіна. Уявляєте? Путіна! Може, коханку я йому б ще пробачила, але такого – не можу! Ганьба!», – заявила актриса в пародії на Марченко.

У мережі жартують, що «Студія «Квартал 95» превентивно зняла пародію на нову українську політикиню Оксану Марченко ще у 2014 році».

Як відомо, напередодні дружина Віктора Медведчука Оксана Марченко повідомила про вступ до партії свого чоловіка «Опозиційна платформа – За життя». Також Марченко заявляє, що виключно завдяки її зусиллям Володимиру Зеленському у 2003 році вдалося потрапити на канал «1+1». Оскільки Оксана Марченко на той час не володіла акціями каналу, це може свідчити про те, що Віктор Медведчук як глава адміністрації президента використовував свою владу для тиску на приватні телеканали.

Нагадаємо, за результатом засідання Ради національної безпеки і оборони 19 лютого санкції було накладено на 19 юридичних і вісім фізичних осіб.

Зокрема, 19 лютого РНБО запровадила санкції проти народного депутата від ОПЗЖ Віктора Медведчука і його дружини Оксани Марченко.

Санкції проти вісьмох людей (серед них Віктор Медведчук та дружина Оксана Марченко) Україна ввела на підставі матеріалів Служби безпеки щодо постачання вугілля з окупованих територій Донбасу.

Також під санкції потрапила Наталія Лавренюк – цивільна дружина соратника Медведчука, нардепа від ОПЗЖ Тараса Козака.

Санкції РНБО набрали чинності 20 лютого.