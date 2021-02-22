Оксана Марченко кинулася захищати Медведчука ще й англійською (відео)

Марченко зазначила, що йде в політику, щоб захистити свого чоловіка та боротися із Зеленським

Телеведуча та дружина одіозного проросійського політика Віктора Медведчука Оксана Марченко записала звернення англійською мовою про свій вступ до «Опозиційної платформи – «За життя». Спеціальне відео виклала у своєму каналі на YouTube.

Марченко зазначила, що йде в політику, щоб захистити свого чоловіка та боротися із президентом Володимиром Зеленським.

«Я, Оксана Марченко, історик, журналістка, телеведуча, понад 20 років дружина українського опозиційного політика Віктора Медведчука. Він – професор, академік, народний депутат України, голова Політичної ради «Опозиційної платформи – За життя», юрист України. Адміністрація президента Зеленського проводить репресивну політику, абсолютно порушуючи всі можливі закони та Конституцію проти демократії, прав і свобод людини та свободи слова в нашій країні», – сказала Марченко.

Також вона зазначила, що Зеленський і брати Борис та Сергій Шефіри ще у 2003 році просили у неї роботу і нібито завдяки саме їй отримали її на каналі «1+1»