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    Оксана Марченко кинулася захищати Медведчука ще й англійською (відео)

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    19 лютого&nbsp;РНБО запровадила санкції проти Оксани Марченко - Оксана Марченко кинулася захищати Медведчука ще й англійською (відео)
    19 лютого РНБО запровадила санкції проти Оксани Марченко
    Фото: скріншот відео Оксана Марченко

    Марченко зазначила, що йде в політику, щоб захистити свого чоловіка та боротися із Зеленським

    Телеведуча та дружина одіозного проросійського політика Віктора Медведчука Оксана Марченко записала звернення англійською мовою про свій вступ до «Опозиційної платформи – «За життя». Спеціальне відео виклала у своєму каналі на YouTube.

    Марченко зазначила, що йде в політику, щоб захистити свого чоловіка та боротися із президентом Володимиром Зеленським.

    «Я, Оксана Марченко, історик, журналістка, телеведуча, понад 20 років дружина українського опозиційного політика Віктора Медведчука. Він – професор, академік, народний депутат України, голова Політичної ради «Опозиційної платформи – За життя», юрист України. Адміністрація президента Зеленського проводить репресивну політику, абсолютно порушуючи всі можливі закони та Конституцію проти демократії, прав і свобод людини та свободи слова в нашій країні», – сказала Марченко.

    Також вона зазначила, що Зеленський і брати Борис та Сергій Шефіри ще у 2003 році просили у неї роботу і нібито завдяки саме їй отримали її на каналі «1+1»

    Нагадаємо, 19 лютого РНБО запровадила санкції проти народного депутата від ОПЗЖ Віктора Медведчука і його дружини Оксани Марченко

    Раніше на Медведчука наклали санкції, заблокувавши роботу трьох його телеканалів – «112 Україна», ZIK та NewsOne. Блокування телеканалів сталося на підставі дій правоохоронних органів. Ці канали опосередковано фінансувалися Російською Федерацією на етапі їхнього придбання. Наразі СБУ стискає кільце навколо кума Путіна.

    Також повідомлялось, що з декларації народного депутата від «Опозиційної платформи – За життя» Віктора Медведчука за 2019 рік стало відомо, що його дружина Оксана Марченко є кінцевою бенефіціарною власницею офшорної компанії Bolvik Ventures Ltd, яка опосередковано володіє частками каналів «1+1», «2+2» і Тет.

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    Теги: Віктор Медведчук санкції Путін політика Оксана Марченко
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