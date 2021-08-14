«Медіа Медведчука» вклали у Facebook-рекламу 2 млн грн після накладення санкцій

Найбільше на рекламу витрачає «Перший незалежний» – загалом $27 тис.

У лютому 2021 року, одразу ж після накладення санкцій та блокування, «112 Україна», NewsOne та ZIK різко наростили витрати на поширення рекламних дописів у соціальних мережах. Невдовзі активізувався і новостворений «Перший незалежний». З березня витрати на рекламу лише зростали і у липні сягнули $27,5 тис., або понад 700 тис. гривень. Загалом згадані медіа з лютого по липень витратили на рекламу у Facebook $73,6 тис., або близько 2 млн гривень, повідомляє «Чесно».

Найбільше на рекламу витрачає «Перший незалежний» – загалом $27 тис., або 37% від загальної суми витрат. «112 Україна» у 2021 році вже витратив $18 тис, NewsOne – 14 тис., а ZIK – 12 тис.

У червні – липні активізувалася ще одна сторінка, афілійована з цими каналами – «Стопцензура: 112 Украина, NewsOne, Zik». Її витрати станом на кінець липня сягають $1,3 тис.

Одразу три канали за підсумками першого півріччя 2021 року потрапили у першу двадцятку за витратами на рекламу в українському сегменті Facebook: «Перший незалежний» (шосте місце), «112 Україна» (десяте місце), NewsOne (18-те місце). ZIK за витратами у той же період посів 26-те місце.

Зміст рекламних дописів досить одноманітний. Якщо спочатку «Перший незалежний» просував сам себе, апелював до свободи слова і був критичний щодо влади, то в останні місяці сторінка повністю переключилася на піар Віктора Медведчука, партії ОПЗЖ та її основних спікерів (Вадима Рабіновича, Рената Кузьміна).

Контент сторінки «112 каналу», який до того розміщував критичні дописи щодо Володимира Зеленського та влади загалом, у липні також «переключився» передовсім на піар Медведчука. У таких дописах канал акцентує увагу на партійності політика.

Чи не найсистемніше на піар Медведчука працює NewsOne. На три-чотири рекламні дописи про нього припадає хіба що один інший допис, переважно критичний щодо влади (про ціни, тарифи тощо).

Зміст рекламних дописів ZIK мало відрізняється від «Першого незалежного», «112 каналу» чи NewsOne.

Втім, онлайн-експансія Медведчука, його каналів та їхніх спікерів не обмежується рекламою зі сторінок згаданих телеканалів. Вже тривалий час в інтересах Медведчука та ОПЗЖ працюють видання Politeka та Znaj.ua. На сайтах цих видань щодня з'являється по кілька новин із цитуванням лідера ОПЗЖ або ж позитивні тексти про нього.

За останні пів року у Facebook синхронно активізувалися основні експерти медведчуківських каналів, а також Politeka та Znaj.ua. Значну частину з них дослідження Інституту масової інформації та «Детектору медіа» ідентифікує як поширювачів антизахідних та/чи проросійських наративів. Йдеться, зокрема, про Михайла Чаплигу, Руслана Бізяєва та Руслана Бортніка.

Втім, до мережі сторінок, виявлених Чесно, входить майже два десятки сторінок, які тим чи іншим чином пов'язані з ними. Концепція більшості полягає у просуванні авторського політичного відеоконтенту з YouTube через розміщення рекламних дописів у Facebook. На такі дописи у січні – липні 2021 року ці сторінки вже витратили $47,5 тис.

Про пов'язаність цих сторінок, крім того, що їхні автори є основними спікерами промедведчуківських медіа, свідчить ще й те, що вони залучають до своїх програм один одного. Тобто Бізяєв кличе у свої програми Чаплигу, Чаплига – Бортніка, і так по колу. В цілому їхній контент критичний щодо влади та Заходу. Втім, він не просуває Медведчука та ОПЗЖ так відверто, як це роблять «Перший незалежний» та інші телеканали.

Нагадаємо, у порівнянні з першим півріччям 2020 року у 2021 році витрати на політичну рекламу у Facebook зросли майже на третину – з $850 тис. до $1,2 млн. Найбільше на рекламу витрачають сторінки політиків, партійні сторінки, а також медіа, в першу чергу пов'язані з Віктором Медведчуком.