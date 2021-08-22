Помста Медведчука соратникам з ОПЗЖ. Одіозні депутати потрапили під путінські санкції

Кум Путіна давно не знаходить спільної мови з Льовочкіним, який тепер зблизився з Банковою

Офіційна Москва 20 серпня ввела санкції проти 73 українців, серед яких опинилися колишній голова Адміністрації президента України Сергій Льовочкін та його сестра Юлія Льовочкіна. Обидвоє є членами фракції проросійської політичної сили «Опозиційна платформа – За життя» у Верховній Раді. Про це свідчить постанова уряду РФ, яку опублікував російський офіційний інтернет-портал правової інформації.

Загальна кількість осіб у санкційному списку збільшилася з 849 людей до 922. Причини, з яких Росія ввела санкції проти проросійських нардепів Верховної Ради, невідомі.

Тим часом, політичні аналітики зауважують, що у ОПЗЖ є два центри впливу – група кума Путіна Медведчука та група Льовочкіна-Бойка. Події останнього часу підігрують їх давню взаємну нелюбов і засвідчують, що їхній союз був вимушеним – «шлюбом з розрахунку».

Можливо, Льовочкін та Бойко створять власний проєкт, бо рейтинги у Бойка високі. Вони зайняли більш помірковану, гнучку позицію, будуть зберігати опозиційність, і в той же час – лояльність влади.

Нагадаємо, Росія також запровадила санкції проти міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби та секретаря РНБО Олексія Данілова.

У списку, зокрема, опинилися і уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова, голова Рахункової палати Валерій Пацкан, голова Дніпропетровської обласної облдержадміністрації Валентин Резніченко.

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