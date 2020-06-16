Мендель розповіла, як почувається президент Зеленський



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Глава держави почувається «абсолютно здоровим»

Президент щодня проходить тести на коронавірус

Через коронавірус у дружини президент України Володимир Зеленський не передаватиме повноважень. Глава держави почувається «абсолютно здоровим».

Про це BBC Україна повідомила речниця президента Юлія Мендель.

«Не передбачено жодного механізму, за яким би президент, будучи повністю здоровим, мав би передати повноваження. А деякі функції президента можна виконувати лише з Офісу президента», - сказала Мендель.

За її словами, президент щодня проходить тести на коронавірус. Всі вони - негативні. У разі потреби, Зеленський працюватиме вдома.

«Президент почувається абсолютно здоровим. Переживає за свою дружину», - додала речниця.

Нагадаємо, дружина президента Олена Зеленська отримала позитивний результат тесту на коронавірус Covid-19.

У зв’язку з цим Володимир Зеленський перейшов на особливий режим роботи. Він разом із дітьми теж пройшов тестування – результати виявилися негативними.

16 червня стало відомо, що Олену Зеленську госпіталізували до київської лікарні, у неї виявили двобічну пневмонію.

Коронавірус в Україні

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Померли 912

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Станом на ранок 16 червня в Україні підтверджено 32 476 випадків Covid-19, з них 14 528 одужали, 912 померли. Протягом останньої доби лабораторно підтверджено 666 випадків.