Мер Дніпра Філатов вирішив не брати участі в парламентських виборах



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Мер Дніпра Борис Філатов Фото: Цензор.НЕТ

Борис Філатов зазначив, що хоче сконцентруватися на виконанні своїх обов’язків міського голови

Мер Дніпра Борис Філатов заявив, що отримав чотири пропозиції від різних політичних сил для участі в позачергових виборах до Верховної Ради України, проте прийняв рішення в цих виборах не брати участі.

«Як мінімум чотири партійні проекти запропонували мені місце в першій п'ятірці для участі в парламентській кампанії. Дякую. Не треба. Без мене. Я постою осторонь. Не хочу. Не буду. Не йду», - написав Філатов на своїй сторінці у Facebook у вівторок.

Він зазначив, що хоче сконцентруватися на виконанні своїх обов’язків міського голови. «Я залишаюся зі своїм рідним містом і своїми земляками. Краще витрачу два місяці, викинуті політиками на вибори, на ремонти під'їздів та заміну каналізаційних труб. Тому що я люблю свою роботу», - додав мер.

При цьому Філатов зазначив, що «сьогодні мене можна загорнути в будь-яку обгортку: націоналіста, нового обличчя, молодореформатора, міцного господарника».

Нагадаємо, 24 травня в Україні офіційно стартувала виборча кампанія позачергових виборів у Верховну Раду, призначених на 21 липня.

Указ президента Володимира Зеленського про розпуск парламенту і дострокове проведення виборів був опублікований в газеті «Урядовий кур'єр» 23 травня, відповідно цього дня він набув чинності.

У вівторок, 21 травня, президент України Володимир Зеленський підписав указ про дострокове припинення повноважень Верховної Ради 8-го скликання і призначив позачергові парламентські вибори на 21 липня.

24 травня народні депутати від Народного фронту оскаржили в Конституційному суді указ президента Володимира Зеленського про достроковий розпуск парламенту.

У Верховний суд подано вже три позовні заяви, якими оскаржується відповідний указ президента.