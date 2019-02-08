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    Політика

    Філатов різко розкритикував перейменування Дніпропетровської області

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    7 лютого Верховна Рада підтримала перейменування Дніпропетровської області у Січеславську - Філатов різко розкритикував перейменування Дніпропетровської області
    7 лютого Верховна Рада підтримала перейменування Дніпропетровської області у Січеславську
    Фото: Український інститут національної пам'яті

    «Я категорично проти перейменування області штучно вигаданим словом», заявив мер Дніпра

    Міський голова Дніпра Борис Філатов виступає проти перейменування Дніпропетровської області в Січеславську.

    Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

    «Я категорично проти перейменування області штучно вигаданим словом. Це не парламент, а клуб політичних самогубців. І, так, я абсолютно спокійний. Все одно в них нічого не вийде. Ось побачите», - зазначив Філатов.

    Нагадаємо, 7 лютого Верховна Рада підтримала перейменування Дніпропетровської області у Січеславську.

    «Січеслав є другою неофіційною назвою Дніпра, другою за рейтингом симпатій городян», - йдеться у тексті пояснювальної записки.

    Депутати заявляють, що запропонована ними назва області «відповідає світовій і вітчизняній практиці топонімічної номінації, найповніше відображає історично-географічні та соціально-культурні особливості краю».

    Як повідомлялось, 20 листопада 2018 року Верховна Рада України не підтримала постанову про направлення на розгляд до Конституційного суду рішення про перейменування Дніпропетровської області на Січеславську. 23 листопада в парламенті був зареєстрований альтернативний законопроект №9310-1 про перейменування області в Січеславську.

    До слова, Конституційний суд підтримав перейменування Кіровоградської області.

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