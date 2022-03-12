  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    Мер Скадовська заявив, що російські окупанти покинули місто (відео)

    Мер Скадовська: колона російських військ покинула місто - Мер Скадовська заявив, що російські окупанти покинули місто (відео)
    Мер Скадовська: колона російських військ покинула місто
    фото: кадр з відео

    У Скадовську працюють патрулі та служба охорони, зазначив мер міста

    Скадовський міський голова Олександр Яковлєв заявив, що колона російських окупантів покинула місто. Про це Яковлєв заявив у відеозверненні.

    «12 березня, 17 день війни в Україні. Ми знаходимося у Скадовську. На сьогоднішній день немає окупаційних військ і зберігається контрольована ситуація. Працюють комунальні служби, є газ, вода, світло, присутній зв’язок, але були перебої. Працюють соціальні служби, допомагаючи людям, які того потребуть. Відновлюється освітній процес в дистанційному режимі з понеділка. По безпековій ситуації – працюють патрулі та служба охорони», – розповів міський голова Скадовська.

    Нагадаємо, що 9 березня, в день народження Кобзаря, колона з російськими військовими в’їхала до Скадовська, перешкоджаючи місцевим проводити мирний мітинг. Було протистояння. Розграбовано було споруду міської ради, але російським військовим довелось покинути Скадовськ.

    Читайте також:
    Теги: окупанти газ війна мер Олександр Яковлєв солдат
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Мер Скадовська заявив, що російські окупанти покинули місто (відео)