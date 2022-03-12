Мер Скадовська заявив, що російські окупанти покинули місто (відео)

У Скадовську працюють патрулі та служба охорони, зазначив мер міста

Скадовський міський голова Олександр Яковлєв заявив, що колона російських окупантів покинула місто. Про це Яковлєв заявив у відеозверненні.

«12 березня, 17 день війни в Україні. Ми знаходимося у Скадовську. На сьогоднішній день немає окупаційних військ і зберігається контрольована ситуація. Працюють комунальні служби, є газ, вода, світло, присутній зв’язок, але були перебої. Працюють соціальні служби, допомагаючи людям, які того потребуть. Відновлюється освітній процес в дистанційному режимі з понеділка. По безпековій ситуації – працюють патрулі та служба охорони», – розповів міський голова Скадовська.

Нагадаємо, що 9 березня, в день народження Кобзаря, колона з російськими військовими в’їхала до Скадовська, перешкоджаючи місцевим проводити мирний мітинг. Було протистояння. Розграбовано було споруду міської ради, але російським військовим довелось покинути Скадовськ.

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