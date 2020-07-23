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    Мер Слов'янська захворів на коронавірус

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    <span>Мер Слов'янська Вадим Лях повідомив про хворобу&nbsp;</span> - Мер Слов'янська захворів на коронавірус
    Мер Слов'янська Вадим Лях повідомив про хворобу 

    Наразі міський голова перебуває під наглядом лікарів

    Мер Слов'янська Вадим Лях заявив, що у нього виявили коронавірусну інфекцію Covid-19. Наразі він почувається добре.

    Про це Вадим Лях повідомив у відеозверненні на своїй сторінці у Facebook.

    За його словами, він зараз перебуває під наглядом лікарів.

    «На превеликий жаль, аналіз показав позитивну реакцію - коронавірусом захворів. Самопочуття хороше», - сказав міський голова.

    Нагадаємо, сьогодні голова Державного агентства розвитку туризму Маріанна Олеськів отримала позитивні результати тесту на коронавірус.

    Також варто зазначити, що сьогодні Зеленський і президент Швейцарії вирушили на Донбас. У програмі їхньої робочої поїздки, зокрема, значиться закрита нарада у Слов'янську. 

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      61851
    • Хворіють
      26300
    • Одужали
      3400
    • Померли
      1551

    Станом на 23 липня в Україні фіксують зростання кількості випадків коронавірусу, за минулу добу заразились ще 856 людей і 828 людей одужали. Найбільше інфікованих виявили в Києві, Львівській та Івано-Франківській областях.

    Стало відомо, які обмеження діятимуть в чотирьох карантинних зонах України

    Нагадаємо, 22 липня Кабінет міністрів продовжив карантин в Україні до 31 серпня.

     

    Донбас Донеччина Слов’янськ мер карантин коронавірус
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