Мер Слов'янська захворів на коронавірус



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Мер Слов'янська Вадим Лях повідомив про хворобу

Наразі міський голова перебуває під наглядом лікарів

Мер Слов'янська Вадим Лях заявив, що у нього виявили коронавірусну інфекцію Covid-19. Наразі він почувається добре.

Про це Вадим Лях повідомив у відеозверненні на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, він зараз перебуває під наглядом лікарів.

«На превеликий жаль, аналіз показав позитивну реакцію - коронавірусом захворів. Самопочуття хороше», - сказав міський голова.

Нагадаємо, сьогодні голова Державного агентства розвитку туризму Маріанна Олеськів отримала позитивні результати тесту на коронавірус.

Також варто зазначити, що сьогодні Зеленський і президент Швейцарії вирушили на Донбас. У програмі їхньої робочої поїздки, зокрема, значиться закрита нарада у Слов'янську.

Коронавірус в Україні

Всього 61851

Хворіють 26300

Одужали 3400

Померли 1551

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Станом на 23 липня в Україні фіксують зростання кількості випадків коронавірусу, за минулу добу заразились ще 856 людей і 828 людей одужали. Найбільше інфікованих виявили в Києві, Львівській та Івано-Франківській областях.

Стало відомо, які обмеження діятимуть в чотирьох карантинних зонах України.

Нагадаємо, 22 липня Кабінет міністрів продовжив карантин в Україні до 31 серпня.