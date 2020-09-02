МЗС Литви звинуватило російську владу в отруєнні Навального



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Олексія Навального отруїли «Новачком»

Глава МЗС Литви «шокований» новиною про те, що лідер опозиції РФ Навальний був отруєний «Новачком»

Міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс стверджує, що вину за отруєння Олексія Навального необхідно покладати на російську владу.

Про це очільник литовського МЗС заявив у середу, після офіційного підтвердження того, що Навального отруїли речовиною з групи «Новачок».

«Шокований новиною про те, що лідер опозиції РФ Навальний був отруєний «Новачком», - написав Лінкявічюс у Twitter.

Міністр наголосив, що ця отрута не є доступною пересічним злочинцям.

«Ви не можете купити це у аптеці. За цим стоїть російська влада», – заявив міністр.

«Ті, хто відповідальні за такий цинічний злочин – мають понести відповідальність. Небагато червоних ліній лишилося неперейденими», – заявив він.

Нагадаємо, уряд Німеччини 2 вересня заявив, що фахівці Бундесверу знайшли сліди отруєння бойовою речовиною з групи «Новачок» в аналізах російського опозиціонера Олексія Навального.

Як повідомлялося 1 вересня, генпрокуратура РФ попросила Німеччину надати результати аналізів Навального.

Раніше стало відомо, що Росія хоче отримати від Німеччини результати аналізів Навального.

У берлінській клініці Сharite, в якій проходить лікування Навальний, заявили, що політик зазнав впливу отрути.

Німецькі лікарі стверджують, що російського опозиціонера Олексія Навального ймовірно отруїли речовиною групи холінестерази.

До слова, за інформацією ЗМІ, російські силовики стежили за Навальним перед його ймовірним отруєнням.

Зазначимо, вранці 22 серпня літак із російським опозиціонером Навальним приземлився у Берліні. Навальний знаходиться в комі і підключений до апарату ШВЛ.

Російські лікарі назвали основний робочий діагноз Навального – порушення обміну речовин. Соратники політика підозрюють, що його отруїли, підсипавши отруту в чай.

Раніше повідомлялося, що російському опозиціонеру Олексію Навальному стало зле під час перельоту з Томська в Москву.