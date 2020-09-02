Генпрокуратура РФ попросила Німеччину надати результати аналізів Навального



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Олексій Навальний перед транспортуванням до Німеччини Фото: Reuters

У Росії хочуть дізнатися результати аналізів на наркотики, отрути, важкі метали і інгібітори холінестерази

Генеральна прокуратура Росії попросила сіністерство юстиції Німеччини надати результати аналізів російського опозиціонера Олексія Навального.

Про це повідомляє РБК.

У генпрокуратурі просять надати дані про лікування Навального і результати його аналізів на наркотики, отрути, важкі метали і інгібітори холінестерази. Російські прокурори просять розповісти, якими ліками лікують політика і чи виявили в нього хронічні захворювання.

Також в генпрокуратурі заявили, що з 20 серпня розслідують «обставини госпіталізації» Навального: в рамках перевірки вилучили понад 100 предметів, переглянули записи камер спостереження і призначили більше 20 криміналістичних експертиз.

Раніше стало відомо, що Росія хоче отримати від Німеччини результати аналізів Навального.

Як повідомлялося, в берлінській клініці Сharite, в якій проходить лікування Навальний, заявили, що політик зазнав впливу отрути.

Німецькі лікарі стверджують, що російського опозиціонера Олексія Навального ймовірно отруїли речовиною групи холінестерази.

До слова, за інформацією ЗМІ, російські силовики стежили за Навальним перед його ймовірним отруєнням.

Зазначимо, вранці 22 серпня літак із російським опозиціонером Навальним приземлився у Берліні. Навальний знаходиться в комі і підключений до апарату ШВЛ.

Російські лікарі назвали основний робочий діагноз Навального – порушення обміну речовин. Соратники політика підозрюють, що його отруїли, підсипавши отруту в чай.

Раніше повідомлялося, що російському опозиціонеру Олексію Навальному стало зле під час перельоту з Томська в Москву.