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    Перехідна рада закликала Трампа готуватися до передачі влади Байдену

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    Трамп вважає. що про перемогу Байдена говорити зарано - Перехідна рада закликала Трампа готуватися до передачі влади Байдену
    Трамп вважає. що про перемогу Байдена говорити зарано

    Офіційно процес передачі влади рочнеться після того, як про перемогу Байдена оголосить Адміністрація служб загального призначення

    Консультативний перехідна рада, що складається з представників трьох останніх адміністрацій Білого дому, закликала президента США Дональда Трампа готуватися до процесу передачі влади Джо Байдену. Про це повідомляє Associated Press.

    Зазначається, що офіційно процес почнеться після того, як про перемогу Байдена оголосить Адміністрація служб загального призначення (GSA).

    «Це була важка кампанія, але історія повна прикладів президентів, які після таких кампаній великодушно надавали допомогу своїм наступникам», – йдеться в заяві перехідної ради.

    Відповідна заява була підписана главою адміністрації Білого дому республіканця Джорджа Буша-молодшого Джошем Болтеном, міністром охорони здоров'я і соціальних служб тієї ж адміністрації Майклом Левіттом, главою адміністрації Білого дому часів демократа Білла Клінтона Маком Макларті і міністром торгівлі за президента-демократа Барака Обаму Пенні Пріцкера.

    Нагадаємо, 7 листопада Байден заявив про обрання президентом Сполучених Штатів. Своєю чергою чинний глава США Дональд Трамп заявив про готовність подати до суду.

    Як повідомлялося, штаб Трампа прокоментував звинувачення в організації протестів у США.

    Також радник штабу Трампа спростував повідомлення про заклик оточення президента визнати поразку.

    Як відомо, президент США Дональд Трамп заявив, що про перемогу Джо Байдена на виборах у Сполучених Штатах говорити зарано.

    Нагадаємо, Джо Байден проводив ранок зі своєю сім’єю у своєму будинку в штаті Делавер, коли побачив новину про те, що, за прогнозами, він став переможцем рідної Пенсильванії й буде 46-м президентом США.

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