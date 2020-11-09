Штаб Трампа прокоментував звинувачення в організації протестів у США
Кушнер, а також Джуліані планували організувати виступи республіканців за перерахунок голосів
Про це він заявив в Twitter.
Раніше один з кореспондентів телеканалу CNN у своїх сторінках в соцмережах заявив, що зять президента і його старший радник Джаред Кушнер, а також особистий адвокат Трампа Рудольф Джуліані планували організувати виступи республіканців за перерахунок голосів.
«Це стовідсоткова брехня. У цьому немає абсолютно жодної правди», – заявив Міллер.
Міллер також додав, що у Республіканської партії немає жодного «поділу» щодо підсумків виборів глави держави.
Нагадаємо, в США на тлі підрахунків голосів на виборах президента почалися протести. На вулиці почали виходити люди з вимогами, щоб влада «підраховувала кожен голос» і зупинила застосування сили поліцейськими.