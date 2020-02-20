Евакуація українців з Уханя: влада показала, що не вміє спілкуватися з суспільством

Борислав Береза Народний депутат України 8 скликання Верховної Ради

Борислав Береза

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото з борту літака, на якому евакуювали українців з Китаю

Суспільство не має права бути в полоні своїх фобій

Мовою оригіналу

Я вчера рано лег спать. Мне укололи обезболивающее, а оно со снотворным эффектом. Проснулся в 5 утра. Лежу, читаю ленту. Появляется ощущение, что нам не коронавируса надо бояться, а все же массового идиотизма.

Потому что он поражает наших сограждан. Не может стоять вопрос принимать нам наших граждан из Уханя или нет. Они наши граждане. Украинцы! По умолчанию мы должны друг другу помогать. Значит их необходимо принять, разместить в профильных инфекционных отделениях и предоставить все необходимое для прохождения карантина. А в случае обнаружения больных, то и их обеспечить лечением. Это обязанность государства заботиться о своих гражданах.

Потому что если сегодня мы откажемся от этих граждан, то завтра откажемся помогать тем, кто пострадал от наводнения, землетрясения или еще от чего-то. Это значит, что мы отказываемся от своих. Это значит, что государство умирает. Общество не имеет права скатываться до уровня примитивизма и отдаваться в плен своих фобий. Общество не имеет права терять человечность.

Потому что это первый шаг к деградации. А идиотизм... Увы. Вижу, что он чеканным шагом движется по Украине задевая незрелые умы и слабые души. Потому что если бы это было не так, то вопрос принимать или не принимать нам наших граждан не стоял бы.

PS И да, власть очередной раз показала что она некомпетентна, не умеет выстраивать коммуникации с обществом и даже не способна оперативно снять видосик. Тьфу.

Джерело: блог Борислава Берези

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