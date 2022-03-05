Окупанти погодилися оголосити режим тиші та відкрити гуманітарні коридори

Наразі триває визначення часу відкриття гуманітарного «зеленого» коридору та початку режиму тиші для Маріуполя

Гуманітарні коридори та маршрути виходу узгоджені з українською стороною

Сьогодні, 5 березня, з 9 години ранку оголошується режим тиші та відкриваються гуманітарні коридори для виходу мирних мешканців з Маріуполя та Волновахи. Про це пише Іnterfax посилаючись на російські ЗМІ.

«Сьогодні, 5 березня, з 10 години ранку за московським часом російською стороною оголошується режим тиші і відкриваються гуманітарні коридори для виходу мирних жителів із Маріуполя та Волновахи», – заявили в Міноборони РФ.

«Гуманітарні коридори та маршрути виходу узгоджені з українською стороною», – йдеться у повідомленні Міноборони РФ.

«Наразі триває визначення часу відкриття гуманітарного «зеленого» коридору та початку режиму тиші для Маріуполя. Це дозволить розпочати відновлення критичної інфраструктури міста – світло, вода та мобільний зв'язок. Також буде можливість забезпечення Маріуполя продуктами та медикаментами першої потреби. Найближчим часом інформацію буде доповнено», – повідомив мер міста Вадим Бойченко у телеграм.

Як раніше повідомлялося, Україна закликала Червоний Хрест організувати гуманітарні коридори для цивільних. Нагадаємо, міський голова Херсона Ігор Колихаєв просить допомоги з організацією «зеленого коридору» для містян.