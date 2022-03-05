  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
рус
    Події в Україні

    Окупанти погодилися оголосити режим тиші та відкрити гуманітарні коридори

    Наразі триває визначення часу відкриття гуманітарного &laquo;зеленого&raquo; коридору та початку режиму тиші для Маріуполя - Окупанти погодилися оголосити режим тиші та відкрити гуманітарні коридори
    Наразі триває визначення часу відкриття гуманітарного «зеленого» коридору та початку режиму тиші для Маріуполя
    Фото: twitter.com/WHO

    Гуманітарні коридори та маршрути виходу узгоджені з українською стороною

    Сьогодні, 5 березня, з 9 години ранку оголошується режим тиші та відкриваються гуманітарні коридори для виходу мирних мешканців з Маріуполя та Волновахи. Про це пише Іnterfax посилаючись на російські ЗМІ.

    «Сьогодні, 5 березня, з 10 години ранку за московським часом російською стороною оголошується режим тиші і відкриваються гуманітарні коридори для виходу мирних жителів із Маріуполя та Волновахи», – заявили в Міноборони РФ.

    «Гуманітарні коридори та маршрути виходу узгоджені з українською стороною», – йдеться у повідомленні Міноборони РФ.

    «Наразі триває визначення часу відкриття гуманітарного «зеленого» коридору та початку режиму тиші для Маріуполя. Це дозволить розпочати відновлення критичної інфраструктури міста – світло, вода та мобільний зв'язок. Також буде можливість забезпечення Маріуполя продуктами та медикаментами першої потреби. Найближчим часом інформацію буде доповнено», – повідомив мер міста Вадим Бойченко у телеграм.

    Як раніше повідомлялося, Україна закликала Червоний Хрест організувати гуманітарні коридори для цивільних. Нагадаємо, міський голова Херсона Ігор Колихаєв просить допомоги з організацією «зеленого коридору» для містян.

    Теги: окупанти Міноборони війна Міноборони РФ червоний хрест #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Окупанти погодилися оголосити режим тиші та відкрити гуманітарні коридори