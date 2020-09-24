В Ірландії посилюють карантин



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В Ірландії посилюють карантин

В Донеголі за останні два тижні зареєстрували понад 120 випадків на 100 тисяч населення

Уряд Ірландії ввів жорсткі обмеження через Covid-19 у другому регіоні. У північно-західному графстві Донегол карантинні заходи запровадили через тиждень після аналогічних в Дубліні.

Про це повідомляє Reuters.

Так, в Донеголі заборонено перебувати всередині ресторанів, а також несуттєві поїздки в регіон.

В Донеголі за останні два тижні зареєстрували понад 120 випадків на 100 тисяч населення.

Нововведення будуть діяти протягом трьох тижнів.

У четвер, 24 вересня, в Ірландії рівень зараження Covid-19 склав 71 випадок на 100 тисяч осіб, що є 17-м найвищим показником з 31 країни, моніторинг якої здійснює Європейський центр з контролю за захворюваннями.