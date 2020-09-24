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    У світі

    В Ірландії посилюють карантин

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    В Ірландії посилюють карантин - В Ірландії посилюють карантин
    В Ірландії посилюють карантин

    В Донеголі за останні два тижні зареєстрували понад 120 випадків на 100 тисяч населення

    Уряд Ірландії ввів жорсткі обмеження через Covid-19 у другому регіоні. У північно-західному графстві Донегол карантинні заходи запровадили через тиждень після аналогічних в Дубліні.

    Про це повідомляє Reuters.

    Так, в Донеголі заборонено перебувати всередині ресторанів, а також несуттєві поїздки в регіон.

    В Донеголі за останні два тижні зареєстрували понад 120 випадків на 100 тисяч населення.

    Нововведення будуть діяти протягом трьох тижнів.

    У четвер, 24 вересня, в Ірландії рівень зараження Covid-19 склав 71 випадок на 100 тисяч осіб, що є 17-м найвищим показником з 31 країни, моніторинг якої здійснює Європейський центр з контролю за захворюваннями.

    карантин уряд населення
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