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    Вибори мера Харкова: «Опора» каже про фальсифікацію протоколів на дев'яти дільницях

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    Про фальсифікацію стало відомо після аналізу протоколів дільничних виборчих комісій, які були в розпорядженні &laquo;Опори&raquo; та протоколу ТВК - Вибори мера Харкова: «Опора» каже про фальсифікацію протоколів на дев'яти дільницях
    Про фальсифікацію стало відомо після аналізу протоколів дільничних виборчих комісій, які були в розпорядженні «Опори» та протоколу ТВК
    фото: Kharkiv Today

    Спостерігачі «Опори» зазначають, що фальсифікація відбулась на користь кандидата на посаду мера Ігоря Терехова

    Активісти виявили на дев’яти дільницях у Новобаварському районі Харкова фальсифікацію протоколів. Про інформує громадська мережа «Опора».

    «Про це (фальсифікацію, – ред.) стало відомо після аналізу протоколів дільничних виборчих комісій, які були в розпорядженні «Опори» та протоколу Новобаварської районної у місті ТВК», – зазначає громадська мережа.

    Повідомляється, що представники «Опори» були спостерігачами на 19 дільницях Новобаварського району. Після порівняння отриманих протоколів з протоколами ТВК виявилося, що на дев’яти дільницях були сфальшовані документи про результати виборів.

    Зазначається, що фальсифікація відбулась на користь кандидата на посаду мера Ігоря Терехова. Водночас кількість голосів у кандидатів Костянтина Немічева та Олександра Скорика зменшилась на 160 й 237, коли у Терехова їх кількість збільшилась на 397.

    Порушення були виявлені на дільницях:

    • №631180;
    • №631193;
    • №631197;
    • №631201;
    • №631205;
    • №631211;
    • №631177;
    • №631189;
    • №631200.

    До слова, після підрахунку голосів «Опора» не виключає другий тур мера Харкова.

    Як учора повідомлялося, на дострокових виборах мера Харкова, які пройшли у неділю, 31 жовтня, лідирує секретар міської ради міста Ігор Терехов, який виконує обов’язки міського голови. За нього проголосували понад 50% виборців. Про це свідчать дані екзитполу.

    Нагадаємо, «Слуга народу» стверджує про перемогу своїх кандидатів на проміжних виборах до Ради.

    Нагадаємо, у неділю, 31 жовтня, у двох мажоритарних виборчих округах у Херсонській та Черкаській областях відбуваються позачергові вибори до Верховної Ради, у Харкові обирали нового міського голову.

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    Теги: Харків вибори політика документи активісти Ігор Терехов
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    Вибори мера Харкова: «Опора» каже про фальсифікацію протоколів на дев'яти дільницях