Вибори мера Харкова: «Опора» каже про фальсифікацію протоколів на дев'яти дільницях
Спостерігачі «Опори» зазначають, що фальсифікація відбулась на користь кандидата на посаду мера Ігоря Терехова
Активісти виявили на дев’яти дільницях у Новобаварському районі Харкова фальсифікацію протоколів. Про інформує громадська мережа «Опора».
«Про це (фальсифікацію, – ред.) стало відомо після аналізу протоколів дільничних виборчих комісій, які були в розпорядженні «Опори» та протоколу Новобаварської районної у місті ТВК», – зазначає громадська мережа.
Повідомляється, що представники «Опори» були спостерігачами на 19 дільницях Новобаварського району. Після порівняння отриманих протоколів з протоколами ТВК виявилося, що на дев’яти дільницях були сфальшовані документи про результати виборів.
Зазначається, що фальсифікація відбулась на користь кандидата на посаду мера Ігоря Терехова. Водночас кількість голосів у кандидатів Костянтина Немічева та Олександра Скорика зменшилась на 160 й 237, коли у Терехова їх кількість збільшилась на 397.
Порушення були виявлені на дільницях:
- №631180;
- №631193;
- №631197;
- №631201;
- №631205;
- №631211;
- №631177;
- №631189;
- №631200.
До слова, після підрахунку голосів «Опора» не виключає другий тур мера Харкова.
Як учора повідомлялося, на дострокових виборах мера Харкова, які пройшли у неділю, 31 жовтня, лідирує секретар міської ради міста Ігор Терехов, який виконує обов’язки міського голови. За нього проголосували понад 50% виборців. Про це свідчать дані екзитполу.
Нагадаємо, «Слуга народу» стверджує про перемогу своїх кандидатів на проміжних виборах до Ради.
Нагадаємо, у неділю, 31 жовтня, у двох мажоритарних виборчих округах у Херсонській та Черкаській областях відбуваються позачергові вибори до Верховної Ради, у Харкові обирали нового міського голову.