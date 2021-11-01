Вибори мера Харкова: «Опора» каже про фальсифікацію протоколів на дев'яти дільницях

Про фальсифікацію стало відомо після аналізу протоколів дільничних виборчих комісій, які були в розпорядженні «Опори» та протоколу ТВК

Спостерігачі «Опори» зазначають, що фальсифікація відбулась на користь кандидата на посаду мера Ігоря Терехова

Активісти виявили на дев’яти дільницях у Новобаварському районі Харкова фальсифікацію протоколів. Про інформує громадська мережа «Опора».

«Про це (фальсифікацію, – ред.) стало відомо після аналізу протоколів дільничних виборчих комісій, які були в розпорядженні «Опори» та протоколу Новобаварської районної у місті ТВК», – зазначає громадська мережа.

Повідомляється, що представники «Опори» були спостерігачами на 19 дільницях Новобаварського району. Після порівняння отриманих протоколів з протоколами ТВК виявилося, що на дев’яти дільницях були сфальшовані документи про результати виборів.

Зазначається, що фальсифікація відбулась на користь кандидата на посаду мера Ігоря Терехова. Водночас кількість голосів у кандидатів Костянтина Немічева та Олександра Скорика зменшилась на 160 й 237, коли у Терехова їх кількість збільшилась на 397.

Порушення були виявлені на дільницях:

№631180;

№631193;

№631197;

№631201;

№631205;

№631211;

№631177;

№631189;

№631200.

До слова, після підрахунку голосів «Опора» не виключає другий тур мера Харкова.

Як учора повідомлялося, на дострокових виборах мера Харкова, які пройшли у неділю, 31 жовтня, лідирує секретар міської ради міста Ігор Терехов, який виконує обов’язки міського голови. За нього проголосували понад 50% виборців. Про це свідчать дані екзитполу.

Нагадаємо, «Слуга народу» стверджує про перемогу своїх кандидатів на проміжних виборах до Ради.

Нагадаємо, у неділю, 31 жовтня, у двох мажоритарних виборчих округах у Херсонській та Черкаській областях відбуваються позачергові вибори до Верховної Ради, у Харкові обирали нового міського голову.