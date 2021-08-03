Мінекономіки назвало причини інфляції в Україні

Аналітики кажуть, що наразі українці починають активно витрачати кошти, які відкладалися протягом карантинного періоду

Збереження річної інфляції в Україні в червні 2021 року на рівні 9,5% є результатом впливу зовнішніх цін і невизначеності щодо чергової хвилі пандемії. Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки з посиланням на Огляд інфляції.

«При поточній специфіці попиту, в якому, з одного боку, все ще зберігається постійне концентрування на продуктах харчування, з іншого, - починають активізуватися витрати, які відкладалися протягом карантинного періоду (туризм, готелі, громадське харчування), рівень річної споживчої інфляції залишається високим», – йдеться в повідомленні.

Як відзначили в Мінекономіки, українська економіка поступово виходить з умов, що обмежують активність, але зі збереженням певного рівня невизначеності на перспективу в очікуванні чергової хвилі пандемії, що обумовлює високий рівень інфляції.

«Очікується, що найближчим часом дефляція або значно менша траєкторія зростання цін на продовольство в літні місяці, за умови певної диверсифікації споживчого попиту на тлі поступового відновлення рівня економічної активності, забезпечить загальне уповільнення інфляції», – відзначили в Мінекономіки.

Раніше Нацбанк спрогнозував пік інфляції в Україні. Отже, за прогнозами аналітиків споживча інфляція наприкінці 2021 року становитиме 9,6%, а у другому півріччі 2022 року повернеться до цільового значення у 5%.

Цьому сприятимуть посилення монетарної політики, високі врожаї, корекція світових цін на сировинні товари та вичерпання ефектів низької бази порівняння минулого року.

Зазначимо, у червні споживча інфляція в Україні становила 9,5% порівняно із червнем 2020 року і була вищою за квітневий прогноз НБУ (9,2%).

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