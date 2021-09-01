Мінкульт не може ініціювати надання Одеському художньому музею статусу національного

За те, щоб музей отримав статус національного, тривалий час боровся його директор художник Олександр Ройтбурд

У Міністерства культури відсутні правові підстави ініціювати питання щодо надання Одеському художньому музею статусу національного. Такою є офіційна відповідь міністерства на відповідне звернення голови ОДА Сергія Гриневецького, викладена у листі за підписом заступниці міністра Світлани Фоменко.

У своєму висновку, Мінкульт посилається на постанову Кабміну «Про ефективне використання державних коштів”», яка забороняє ініціювати питання про надання закладам статусу національного, академічного, дослідницького.

Ця заборона не стосується ряду закладів, перелічених у постанові (як, зокрема, Меморіальний комплекс Героїв Небесної сотні - Музей Революції гідності, Музей історії міста Києва, Музей космонавтики імнгі Корольова), але Одеський художній музей не входить до цього переліку.

Зазначимо, колишній директор Одеського художнього музею Олександр Ройтбурд тривалий час боровся за те, аби музей отримав статус національного закладу культури. Якщо установі нададуть національний статус, вона може перейти з обласного бюджету на державний, відповідно, її фінансування може збільшитись.

Як повідомляв «Главком», 8 серпня помер відомий український художник Олександр Ройтбурд, йому було 59 років. Причиною смерті стало онкологічне захворювання.

11 серпня в Одесі відбулась прощальна церемонія з художником Ройтбурдом.

Джерело: Лівий берег