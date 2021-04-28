Міністерством енергетики один день керуватиме Юрій Бойко

Завтра Верховна Рада має намір розглянути на посаду міністра енергетики Германа Галущенка

Кабінет міністрів призначив нового тимчасового виконувача обов'язків міністра енергетики після призначення Юрія Вітренка главою правління НАК «Нафтогаз України». Міністерство енергетики очолив заступник міністра Юрій Бойко. Про це повідомили у пресслужбі уряду. Відповідне рішення було прийняте сьогодні під час засідання Кабміну.

«Тимчасовим виконувачем обов’язків міністра енергетики було призначено заступника міністра енергетики Бойко Юрія Миколайовича», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Кабінет міністрів 28 квітня звільнив Андрія Коболєва з посади глави правління НАК «Нафтогаз України». На його місце призначили попереднього в.о. обов'язків міністра енергетики Юрія Вітренка.

Кабінет міністрів заявив, що офіційною причиною звільнення Коболєва стала його незадовільна робота.

У свою чергу Коболєв заявив, що дізнався про своє звільнення із новин та відповідного заяви не писав.

Раніше виконувач обов'язків міністра енергетики Юрій Вітренко написав листа на ім'я прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, в якому запропонував прем'єру звільнити керівника НАК «Нафтогаз України» Андрія Коболєва, а разом із ним – й усіх членів наглядової ради державної компанії.

Напередодні «Нафтогаз» відзвітував про мільярдні збитки у 2020 році. «За 2020 рік збиток склав 19 млрд грн, порівняно з прибутком 2,6 млрд грн у 2019 році, під впливом нижчого попиту та цін на газ, а також через резерви сумнівних боргів», – йдеться у повідомленні. У пресслужбі зазначили, що нормалізований прибуток за 2020 рік, за виключенням резерву сумнівних боргів та інших надзвичайних витрат, склав 3,2 млрд грн.

Водночас, завтра в сесійній залі парламенту повинні голосувати за призначення нового міністра енергетики. На його посаду пропонують віце-президента НАЕК «Енергоатом» Германа Галущенка.

Очікується, що сьогодні Комітет Ради розгляне його кандидатуру, а завтра Галущенко може очолити Міністерство енергетики.

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