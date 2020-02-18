Милованов з самого ранку розказав, чим займається перша леді



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Міністр економіки Тимофій Милованов в ефірі «1+1» розповів про якість харчування у школах

Урядовець озвучив кроки, які чиновники мають здійснити у напрямку підвищення якості життя українців

Українці мають жити довше. Таке нове завдання влади озвучив сьогодні вранці, 18 лютого, в прямому ефірі «1+1» міністр економіки Тимофій Милованов.

Урядовець озвучив кроки, які чиновники мають здійснити у напрямку підвищення якості життя українців. Окрім того, він повідомив, шо перша леді Олена Зеленська зараз займається розробкою програми здорового способу життя для школярів. «Що вони мають їсти, скільки фруктів, овочів, м'яса», - уточнив міністр.

Раніше пресслужба Офісу президента повідомила, що перша леді домовилася про розширення співпраці з Дитячим фондом ООН в Україні та обговорила подальші кроки щодо впровадження здорового харчування у школах.

Зокрема, представники ЮНІСЕФ поділилися з першою леді досвідом інших країн у реформуванні системи шкільного харчування, презентували втілені проекти та розповіли про розробку нових програм.

Перед цим Олена Зеленська разом з міністрами провела нараду щодо підготовки Національної стратегії щодо розбудови безпечного та здорового освітнього середовища.

Зазначається, що метою національної стратегії, яку на виконання указу президента України розробляють галузеві міністерства спільно з експертами і громадськими організаціями, є «формування безпечних, комфортних та здорових умов навчання у закладах освіти».

Наразі розробка стратегії перебуває на завершальній стадії, документ планують затвердити до кінця лютого.

Як повідомлялося, подружжя Зеленських зустрілося з Папою Римським і подарувало йому ступу.

Нагадаємо, дружина президента хоче повернути молоко в українські школи.