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    Шустер зупинив Милованова, коли той почав рахувати прибутки України від коронавірусу (відео)

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    Тимофій Милованов заявив, що епідемія коронавірусу дозволить Україні збільшити експорт металургії - Шустер зупинив Милованова, коли той почав рахувати прибутки України від коронавірусу (відео)
    Тимофій Милованов заявив, що епідемія коронавірусу дозволить Україні збільшити експорт металургії

    Милованов заявив, що в епідемії коронавірусу для України є свої плюси

    Ведучий ток-шоу «Свобода слова» Савік Шустер зупинив міністра економіки Тимофія Милованова, який почав розповідати, як епідемія коронавірусу в Китаї дає Україні можливість збільшити експорт металургійної продукції.

    Про це йшлося в ефірі ток-шоу на телеканалі «Україна».

    Милованов заявив, що від епідемії коронавірусу Україна може отримати прибутки. Він зазначив, що заводи в Китаї можуть зупинитися і в України буде можливість підвищити експорт металургійної продукції.

    «Насправді тут є певні можливості для України. Я навіть сказав би… Ну, так не можна так говорити, у наших друзів епідемія… Але те, що у них зупиняється виробництво, це для нас важливо. Китай, можливо, буде споживати менше продуктів металургії. Основна причина, чому металургійна промисловість виробила в цьому році менше, як раз в тому, що Китай виробляв більше. Той факт, що в деяких провінціях ті заводи можуть зупинитися, дає можливість для нас підвищити експорт насправді. Тому що світ буде заміщати це в інших місцях...», — заявив Милованов.

    У свою чергу ведучий шоу Савік Шустер перервав репліку міністра, зазначивши, що «так краще не говорити, бо потім ще будуть цитувати де-небудь англійською», маючи на увазі, що ця репліка є вкрай некоректною.

    Нагадаємо, Національний інститут алергії та інфекційних захворювань США, який знаходиться в американському штаті Меріленд, опублікував зображення нового коронавірусу з Китаю, який отримав у Всесвітній організації охорони здоров'я назва Covid-19. 

    За останніми даними кількість жертв коронавірусу в Китаї зросла до 1383 осіб. Кількість підтверджених випадків захворювання інфекцією в країні зросла до 63 851 людини. Крім того, захворіли й українці.

    За даними ВООЗ, заразитися коронавірусом нового типу при несприятливому сценарії можуть до двох третин населення Землі.

    Тим часом у Гонконзі виявили новий шлях поширення коронавірусу

    На днях ВООЗ відправила в Китай групу експертів через епідемію коронавірусу.

    Як відомо, для боротьби із подальшим розповсюдженням спалаху китайського коронавірусу та захисту вразливих держав Всесвітній організації охорони здоров’я потрібно $675 мільйонів. 

    На думку науковців, пік коронавірусу припаде на другу половину лютого.
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