Протягом доби у Києві виявили 1100 нових хворих на коронавірус

Керівник Держпродспоживслужби повідомив, за яких обставин у місті зупинять транспорт

Епідемічна ситуація в Києві продовжує залишатися напруженою. За даними МОЗ, протягом минулої доби у столиці було виявлено 1100 нових випадків захворювання на Covid-19, що є найвищим показником у країні.

За останню добу у Києві від коронавірусу, на жаль, померло 38 людей (загалом 3 405 людей). Втім, 26 киян одужали – загальна цифра становить 105 605.

Наразі влада та епідеміологи слідкують за ситуацією – якщо протягом перших днів квітня буде ріст нових випадків ковіду, тоді можуть запровадити додаткові карантинні обмеження – зокрема й зупинять транспорт. Про це у коментарі для сайту 24 каналу розповів Начальник київського управління Держпродспоживслужби Олег Рубан.

«Середа та четвер це критичні дні коли можна говорити про розвиток ситуації. Якщо будуть фіксуватися стабільно високі показники як сьогодні, без збільшення, тоді додаткові заходи впроваджувати не потрібно. Якщо буде ріст, тоді доведеться вводити додаткові обмеження» – повідомив Рубан.

Київ посідає перше місце в Україні за темпами вакцинації й вони будуть прискорюватися. Але, як зазначив Олег Рубан, це не основний захід профілактики.

Головне це формування колективного імунітету, коли люди природним шляхом зустрічають цю інфекцію, – підкреслив експерт.

Нагадаємо, що минулої доби в столиці коронавірус виявили у 1422 киян. Померли 33 особи.

Нагадаємо, що учора Київська міськдержадміністрація заборонила проведення сезонних ярмарків у столиці з 1 по 12 квітня, однак в деяких районах вони пройдуть у середу, 31 березня.