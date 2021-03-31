Стало відомо, скільки тестів на коронавірус зроблено у Києві

Показник тестування у столиці – понад 660 тестів на 100 тисяч населення

Минулого тижня медики виїздили до майже трьох тисяч пацієнтів

За кількістю проведених тестувань на Covid-19 Київ залишається незаперечним лідером. Про це мер міста Віталій Кличко повідомив під час онлайн-брифінгу.

«Хочу зазначити, що Київ залишається лідером за рівнем тестування на Covid-19. Сьогодні цей показник у столиці – понад 660 тестів на 100 тисяч населення. Ми зробили все можливе, щоб спростити процедуру тестування», – наголосив Кличко.

Він зазначив, що в столиці, за направленням лікаря, тест можна здати в 71 пункті тестування. Такі пункти створені в амбулаторних комунальних закладах столиці.

«Підкреслю: тест за направленням лікаря – безкоштовний! Ознайомитися з переліком пунктів тестування можна на сайті КМДА. Також медичні бригади продовжують забирати біоматеріал для тестування на Covid-19 у пацієнтів вдома. Зокрема, в людей з інвалідністю та осіб похилого віку. Тільки минулого тижня медики виїжджали до майже трьох тисяч пацієнтів», – повідомив Віталій Кличко.

Як вже повідомлялось, сьогодні Київський міський голова оголосив про введення жорстких карантинних обмежень у місті із закриттям учбових закладів та зупинкою транспорту терміном з 4 по 16 квітня.