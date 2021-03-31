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    Стало відомо, скільки тестів на коронавірус зроблено у Києві

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    Показник тестування у столиці &ndash; понад 660 тестів на 100 тисяч населення - Стало відомо, скільки тестів на коронавірус зроблено у Києві
    Показник тестування у столиці – понад 660 тестів на 100 тисяч населення
    Ілюстративне фото

    Минулого тижня медики виїздили до майже трьох тисяч пацієнтів

    За кількістю проведених тестувань на Covid-19 Київ залишається незаперечним лідером. Про це мер міста Віталій Кличко повідомив під час онлайн-брифінгу.

    «Хочу зазначити, що Київ залишається лідером за рівнем тестування на Covid-19. Сьогодні цей показник у столиці – понад 660 тестів на 100 тисяч населення. Ми зробили все можливе, щоб спростити процедуру тестування», – наголосив Кличко.

    Він зазначив, що в столиці, за направленням лікаря, тест можна здати в 71 пункті тестування. Такі пункти створені в амбулаторних комунальних закладах столиці.

    «Підкреслю: тест за направленням лікаря – безкоштовний! Ознайомитися з переліком пунктів тестування можна на сайті КМДА. Також медичні бригади продовжують забирати біоматеріал для тестування на Covid-19 у пацієнтів вдома. Зокрема, в людей з інвалідністю та осіб похилого віку. Тільки минулого тижня медики виїжджали до майже трьох тисяч пацієнтів», – повідомив Віталій Кличко.

    Як вже повідомлялось, сьогодні Київський міський голова оголосив про введення жорстких карантинних обмежень у місті із закриттям учбових закладів та зупинкою транспорту терміном з 4 по 16 квітня.

    Теги: Віталій Кличко Київ мер КМДА населення коронавірус
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