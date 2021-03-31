Вакцинація в Україні. Оприлюднено дані з усіх регіонів

За добу в Україні щеплено проти коронавірусу менше 20 тис. людей

У лідери за кількістю проведених щеплень вирвався Київ

За минулу добу, 30 березня, в Україні було щеплено проти Covid-19 18668 осіб. З них жодна людина не отримала дві дози.

Усього з початку кампанії з вакцинації щеплено 231566 осіб, з них двоє завершили вакцинацію.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я.

За 30 березня було зроблено на 4235 щеплень більше, ніж за попередню добу. Вакцинацію здійснювали силами 168 мобільних бригад з імунізації та 771 пункту щеплень.

Найбільшу кількість щеплень за 30 березня було проведено у Києві – 1720 щеплень, а за весь період вакцинальної кампанії – також у Києві – 17289 щеплень.

Розподіл проведених щеплень за регіонами за минулу добу

Нагадаємо, вакцинація проти Covid-19 в Україні розпочалася 24 лютого 2021 року. Вона відбуватиметься в п’ять етапів. На першому етапі щеплюватимуть медичних працівників «ковідних» лікарень, бригади екстреної допомоги, співробітників лабораторій, що тестують на Covid-19, мешканців та персонал будинків для людей похилого віку та військових на фронті. Усі щеплення є добровільними й безоплатними.

На сьогодні Україна отримала 500 тис. доз вакцини Covishield виробництва індійського Інституту сироватки крові.

25 березня в Україну прибула перша партія вакцини від Covid-19 CoronaVac виробництва китайської компанії Sinovac Biotech. У партії 215 тис. доз вакцини. Вакцина Sinovac (CoronaVac) спершу повинна пройти лабораторний контроль Міністерства охорони здоров’я.

МОЗ планує до кінця року вакцинувати від Covid-19 принаймні 60% дорослого населення країни.