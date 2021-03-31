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    Вакцинація в Україні. Оприлюднено дані з усіх регіонів

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    За добу в Україні щеплено проти коронавірусу менше 20 тис. людей - Вакцинація в Україні. Оприлюднено дані з усіх регіонів
    За добу в Україні щеплено проти коронавірусу менше 20 тис. людей
    Фото з відкритих джерел

    У лідери за кількістю проведених щеплень вирвався Київ

    За минулу добу, 30 березня, в Україні було щеплено проти Covid-19 18668 осіб. З них жодна людина не отримала дві дози.

    Усього з початку кампанії з вакцинації щеплено 231566 осіб, з них двоє завершили вакцинацію.

    Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я.

    За 30 березня було зроблено на 4235 щеплень більше, ніж за попередню добу. Вакцинацію здійснювали силами 168 мобільних бригад з імунізації та 771 пункту щеплень.

    Найбільшу кількість щеплень за 30 березня було проведено у Києві – 1720 щеплень, а за весь період вакцинальної кампанії – також у Києві – 17289 щеплень.

    Розподіл проведених щеплень за регіонами за минулу добу

    Нагадаємо, вакцинація проти Covid-19 в Україні розпочалася 24 лютого 2021 року. Вона відбуватиметься в п’ять етапів. На першому етапі щеплюватимуть медичних працівників «ковідних» лікарень, бригади екстреної допомоги, співробітників лабораторій, що тестують на Covid-19, мешканців та персонал будинків для людей похилого віку та військових на фронті. Усі щеплення є добровільними й безоплатними.

    На сьогодні Україна отримала 500 тис. доз вакцини Covishield виробництва індійського Інституту сироватки крові.

    25 березня в Україну прибула перша партія вакцини від Covid-19 CoronaVac виробництва китайської компанії Sinovac Biotech. У партії 215 тис. доз вакцини. Вакцина Sinovac (CoronaVac) спершу повинна пройти лабораторний контроль Міністерства охорони здоров’я.

    МОЗ планує до кінця року вакцинувати від Covid-19 принаймні 60% дорослого населення країни.

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    Теги: Міністерство охорони здоров'я Україна епідемія щеплення вакцинація коронавірус
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