Міністр соціальної політики пообіцяла, що збоїв у виплаті лікарняних не буде



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Юлія Соколовська запевнила, що збоїв у виплатах не буде

Юлія Соколовська зазначила, що Кабмін прийняв постанову, якою збільшив суму на виплати

Міністр соціальної політики Юлія Соколовська пояснила ситуацію з виплатами лікарняних і декретних в ефірі «Сніданку з 1+1».

За словами міністра, гроші на виплати були і є, їх перерахування не припинялося. Учора, 27 листопада, Кабмін прийняв постанову, якою збільшив суму на виплати.

«Як формуються гроші Фонду соцстраху. Це єдиний соціальний внесок, які все платять. Тобто кошти формують щодня, що надходять у Фонд пенсійного і соціального. З початку січня ці надходження перевищували планові. У нас були додаткові надходження, які не були технічно внесено у сам бюджет. Вчора ми на уряді прийняли постанову, якою зміни сам бюджет, збільшили доходи на цю суму, яка надходить понад план», - розповіла Соколовська.

Вона додала, що це було технічне рішення і збоїв у виплатах не буде.

Нагадаємо, раніше Фонд соціального страхування України повідомив, що призупинив перерахування коштів на виплату матеріального забезпечення застрахованим особам. Виплати буде відновлено, коли уряд затвердить зміни до бюджету Фонду на 2019 рік.

Того ж дня, 20 листопада, заступник міністра соціальної політики Олег Коваль на своїй сторінці у Facebook заявив про можливу спробу рейдерського захоплення Фонду соціального страхування.

21 листопада 2019 року заступник міністра соціальної політики Олег Коваль заявив про відсутність підстав для припинення виплат лікарняних та декретних Фондом соціального страхування України та запевнив, що гроші для цього є.