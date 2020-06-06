В уряді нагадали, коли можна послаблювати карантин. Список критеріїв



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Послаблення карантину можливе за умови відповідності певним критеріям

Критерії дають змогу контролювати епідемічну ситуацію на досягнутому на поточну дату рівні

Перехід областей до другого етапу карантину, що передбачає послаблення карантинних обмежень, можливий за умови відповідності епідситуації в області визначеним критеріям. Про це повідомляє Урядовий портал.

Йдеться, зокрема, про такі критерії:

інцидентність (кількість нових випадків Covid-19 за останні 7 днів на 100 000 населення) складає менше 12 на 100 000 населення (тижневий рівень захворюваності на 100 000 населення в період умовного піку епідемії на території України + 50%);

завантаженість ліжок у закладах охорони здоров’я, визначених для госпіталізації пацієнтів з підтвердженим випадком Covid-19, становить менше 50% (достатня кількість для забезпечення стаціонарної допомоги хворим за визначеного рівня захворюваності та з урахуванням резерву на випадок її зростання);

охоплення тестуванням не нижче за рівень інцидентності – тобто середня кількість тестувань (методами полімеразної ланцюгової реакції та імуноферментного аналізу) протягом останніх 7 днів складає понад 12 на 100 000 населення.

«Ці критерії відображають контроль за передаванням вірусу, рівень спроможності лікувальної мережі, закладів епідеміологічного профілю та системи охорони здоров’я в цілому протидіяти поширенню гострої респіраторної хвороби Covid-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 і, відповідно, дають змогу контролювати епідемічну ситуацію на досягнутому на поточну дату рівні», – йдеться у повідомленні уряду.

Нагадаємо, в Україні з 5 червня послаблюються карантинні обмеження. Відповідна постанова № 435 від 3 червня опублікована на Урядовому порталі.

У Житомирській області через зростання рівня захворюваності на Covid-19 посилили протиепідемічні заходи.

Також влада Закарпатської області вирішила посилити контроль за дотриманням карантину для зменшення поширення коронавірусу Covid-19.

На Львівщині карантин продовжили до 12 червня.