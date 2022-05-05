631 ракета не рахується? Лукашенко знову відзначився скандальною заявою про війну

Лукашенко продовжує риторику Кремля та не визнає, що Росія веде війну в Україні

Лукашенко оскандалився заявою про те, що «не допустить війну в Україні»

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко, який підтримує політику Кремля та часто їздить на поклон до очільника Росії Володимира Путіна, вкотре зробив скандальну заяву з приводу ситуації в Україні. У інтерв'ю Associated Press він сказав, що робив і робить усе можливе, аби «не допустити війну в Україні».

«Я категорично проти будь-якої війни. Ми робили й робимо зараз усе, аби цієї війни не було», – сказав він.

Лукашенко також оскандалився заявою про те, що влада України, де «фактично йде війна, не зацікавлена у цих переговорах».

Президент Білорусі не визнає, що його країна надала майданчик Росії для запуску ракет по Україні, хоча звідти регулярно ведуться обстріли нашої території. Так, напередодні моніторингова група «Беларускі Гаюн» повідомила, що від 24 лютого 2022 року з території Білорусі по Україні було випущено, як мінімум, 631 ракету. Запуски ракет розпочалися о 6-й ранку 20 хвилин 24 лютого 2022 року. Останній із них був 3 травня об 11:35.

Нагадаємо, днями Лукашенко наказав Міністерству оборони Білорусі несподівано перевірити сили реагування. Під час перевірки білоруські військові мають відпрацювати низку завдань. Заходи стартували 4 травня.

Також Лукашенко і Путін телефоном обговорили «ситуацію в контексті спеціальної військової операції із захисту Донбасу».